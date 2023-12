Απεργίες για αυξήσεις ψήφισαν οι εργαζόμενοι στο μετρό Λονδίνου

Οι εργαζόμενοι του μετρό του Λονδίνου θα προχωρήσουν σε «κυλιόμενη απεργία» το νέο έτος.

Πάνω από το 90% των μελών του συνδικάτου ψήφισαν κατά της εργοδοτικής προσφοράς για αύξηση μισθών 5%, ανέφερε η συνδικαλιστική ένωση RMT.

Κάποια τμήματα του μετρό, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στη μηχανική υποστήριξη και το κέντρο ελέγχου, θα πραγματοποιήσουν απεργιακές κινητοποιήσεις μεταξύ 5 και 12 Ιανουαρίου, μεταδίδει ο Guardian.

Ο γενικός γραμματέας του συνδικάτου RMT, Μικ Λιντς, δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι του μετρό που με τη δουλειά τους προσθέτουν «τεράστιες ποσότητες αξίας» στην οικονομία του Λονδίνου δεν πρόκειται να ανεχτούν τα ανώτερα στελέχη να δίνουν «μέτριες αυξήσεις αμοιβών κάτω του πληθωρισμού».

🚇 Tube workers to take strike action over pay: @RMTunion announced today that London Underground workers will be taking rolling strike action in the new year after voting by over 90 per cent against a below inflation pay offer 🧵 #TubeStrike pic.twitter.com/x8vUSv1C3E

@RMTunion has made it clear that the latest pay offer of 5% from London Underground is unacceptable when @TfL has created a bonus pot of £13 million for senior managers and the commissioner took an 11 per cent pay rise in 2023 taking his salary up to £395,000.