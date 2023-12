Ο ΠΟΥ καταγγέλλει τον «αποδεκατισμό» του συστήματος υγείας στη Λωρίδα της Γάζας

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) κατήγγειλε χθες Κυριακή τον «αποδεκατισμό» του συστήματος υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, που υφίσταται πελώρια καταστροφή στον πόλεμο, κι επανέλαβε την έκκλησή του να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός.

The decimation of the #Gaza health system is a tragedy.



But in the face of constant insecurity and inflows of wounded patients, we see doctors, nurses, ambulance drivers and more continue striving to save lives.@WHO and our health partners will continue working side by side… pic.twitter.com/Lq62KoQI1f