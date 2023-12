Politico: Ηθική υποστήριξη από τον Aγιο Βασίλη στον Μητσοτάκη για την επιστροφή των Γλυπτών

Στο πνεύμα της ημέρας, το άρθρο του Politico, αναφέρεται στα δώρα που θα κάνει ο Άγιος Βασίλης σε ηγέτες που ήταν «καλά παιδιά» μεταξύ αυτών ο Κυριάκος Μητσοτάκης που παίρνει δώρο ηθική υποστήριξη για τα «παλιά μάρμαρα που θέλει πίσω».

Μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. «Ο Κυριάκος δεν ζήτησε πολλά φέτος μόνο μερικά παλιά μάρμαρα πίσω. Μου φαίνεται αρκετά δίκαιο. Δεν θα του τα κλέψω όμως – είμαι Άγιος Βασίλης, όχι εγκληματίας — έτσι μπορώ μόνο να προσφέρω ηθική υποστήριξη», είπε ο Άγιος Βασίλης σύμφωνα με το Politico που επανέφερε με γιορτινή διάθεση το θέμα της επιστροφής των Γλυπτών από το βρετανικό μουσείο.

