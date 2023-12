Eπίσκεψη Ζελένσκι στην Αβντίιβκα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι επισκέφθηκε την πόλη Αβντίιβκα, στο ανατολικό μέτωπο, η οποία εδώ και μήνες δέχεται επανειλημμένως επιθέσεις από τις ρωσικές δυνάμεις που προσπαθούν να την περικυκλώσουν.

«Αβντίιβκα, επισκέφθηκα τις θέσεις της 110ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας», έγραψε στον λογαριασμό του στο Telegram ο Ουκρανός πρόεδρος, συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα βίντεο που τον εικονίζει μπροστά από μια πινακίδα με το όνομα της πόλης, να παρασημοφορεί στρατιώτες.

«Συζητήσαμε με τον διοικητή την κατάσταση όσον αφορά την άμυνα και τις βασικές ανάγκες», πρόσθεσε.

Avdiivka. I visited the positions of the 110th «Marko Bezruchko» Mechanized Brigade. One of the toughest spots of the frontline.



I personally thanked the warriors. We reviewed the defense situation and our troops’ key needs with the commander. I honored the best servicemen with… pic.twitter.com/NRQdoB6tOy