Ευρώ 25 χρόνια: Προπύργιο σταθερότητας σε έναν ταραγμένο κόσμο

«Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, καθώς η Ευρώπη προχωρούσε στην περαιτέρω εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς της, το όνειρο του ενιαίου νομίσματος άρχισε να παίρνει μορφή. Και πριν από 25 χρόνια – την 1η Ιανουαρίου 1999 – έγινε πραγματικότητα. Σήμερα, το ευρώ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας, προσφέροντάς μας απλότητα, σταθερότητα και κυριαρχία. Η δύναμη βρίσκεται στην ενότητα».

Τα παραπάνω υπογραμμίζει η ισχυρή πεντάδα των ευρωπαϊκών θεσμών, Πασκάλ Ντόναχιου (προέδρος του Eurogroup), Κριστίν Λαγκάρντ (φωτ. προέδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας), Ρομπέρτα Μέτσολα (πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), Σαρλ Μισέλ (πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (προέδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) στο κοινό κείμενο που υπογράφουν για τα 25α γενέθλια του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος, την 1η Ιανουαρίου 1999.

Κάνουν ένα απολογισμό και στέκονται στις προκλήσεις που είναι μπροστά: γεωπολιτικές εντάσεις, κλιματική κρίση, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Το ευρώ ξεκίνησε ως το ενιαίο νόμισμα 11 κρατών-μελών της ΕΕ και σήμερα στηρίζει τη λειτουργία της οικονομίας και διευκολύνει τη ζωή 350 εκατομμυρίων ανθρώπων σε 20 χώρες, γράφουν.

«Οι λαοί της Ευρώπης γνωρίζουν ότι ο κόσμος αλλάζει. Και κατανοούν ότι η δύναμη βρίσκεται στην ενότητα. Περίπου τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων είναι πεπεισμένοι ότι η ΕΕ αποτελεί προπύργιο σταθερότητας. Ας τους αποδείξουμε λοιπόν ότι η Ευρώπη μπορεί να διαμορφώσει αυτή την αλλαγή και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους», υποστηρίζουν.

The first 25 years of the euro have shown us how successful a dream can be. But our work is not done.



