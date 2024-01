Βρετανία: Βούτηξε η βιομηχανική παραγωγή για 17ο διαδοχικό μήνα

Ο μεταποιητικός τομέας της Βρετανίας υποχώρησε τον τελευταίο μήνα του 2023 Δεκέμβριο, κλείνοντας ένα θλιβερό έτος που χαρακτηρίστηκε από περικοπές θέσεων εργασίας και μειώσεις σε νέες παραγγελίες και παραγωγή.

Πρόκειται για τον δέκατο έβδομο διαδοχικό μήνα που σημειώνει πτώση ο σχετικός δείκτης S&P Global/CIPS purchasing managers' index (PMI). Υποχώρησε στο 46,2 τον Δεκέμβριο, η βαθμολογία κάτω 50 σηματοδοτεί κατάσταση ύφεσης.

Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι η αισιοδοξία των επιχειρήσεων έπεσε σε χαμηλό 12 μηνών τον Δεκέμβριο «αντανακλώντας μια παραπαίουσα οικονομία, κλεισίματα και υψηλά επιτόκια».

Η Caroline Litchfield, συνεργάτης και επικεφαλής του τομέα παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας στην Brabners, δήλωσε:

«Ο Δεκέμβριος αντανακλά μια θλιβερή χρονιά για τον κλάδο. Ωστόσο, πολλοί βιομηχανικοί κλάδοι είναι αισιόδοξοι για το επόμενο έτος, καθώς νέα κίνητρα – συμπεριλαμβανομένου του προηγμένου κυβερνητικού πακέτου 4,5 δισ. λιρών της κυβέρνησης – δημιουργούν πιο γόνιμο έδαφος για επενδύσεις».

