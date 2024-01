Ιμάμης δολοφονήθηκε έξω από ισλαμικό τέμενος κοντά στη Νέα Υόρκη

Ιμάμης δολοφονήθηκε χθες Τετάρτη έξω από ισλαμικό τέμενος στη Νούαρκ, κοντά στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με αξιωματούχους, που φάνηκαν πάντως να αποκλείουν το ενδεχόμενο να επρόκειτο για έγκλημα ρατσιστικής ή τρομοκρατικής φύσης.

«Δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής το κίνητρο αυτού του εγκλήματος», όμως «τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι εδώ δεν υποδεικνύουν ενέργεια με κίνητρο ρατσιστικές προκαταλήψεις ή εγχώριας τρομοκρατίας, ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο γενικός εισαγγελέας (σ.σ. αξίωμα συνώνυμο του πολιτειακού υπουργού Δικαιοσύνης) του Νιου Τζέρσι, ο Μάθιου Πλάτκιν.

Ο κ. Πλάτκιν και υφιστάμενός του στην κομητεία Έσεξ, ο Τεντ Στίβενς, ανέφεραν ότι ο ιμάμης Χασάν Σαρίφ, μορφή της τοπικής κοινωνίας στη Νούαρκ, χτυπήθηκε από σφαίρες μέσα στη μέση του δρόμου τα ξημερώματα χθες και υπέκυψε αφού διακομίστηκε σε νοσοκομείο.





