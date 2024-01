Συζητήσεις OpenAI με εκδότες για αδειοδότηση χρήσης περιοχομένου

Η OpenAI δήλωσε ότι συζητά με δεκάδες εκδότες για να κλείσει συμφωνίες σε ότι αφορά την αδειοδότηση της χρήσης των άρθρων τους, καθώς η startup αναζητά περιεχόμενο για να εκπαιδεύσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της.

«Βρισκόμαστε στη μέση πολλών διαπραγματεύσεων και συζητήσεων με πολλούς εκδότες. Είναι ενεργοί. Είναι πολύ θετικοί. Προχωρούν καλά», δήλωσε στο Bloomberg News ο Tom Rubin, επικεφαλής του τομέα πνευματικής ιδιοκτησίας και περιεχομένου του OpenAI. «Έχετε δει συμφωνίες που ανακοινώθηκαν και θα υπάρξουν περισσότερες στο μέλλον».

Η OpenAI υπέγραψε πρόσφατα μια πολυετή συμφωνία αδειοδότησης με τη μητρική εταιρεία του Politico, Axel Springer SE για δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, δήλωσε στο Bloomberg άτομο που γνωρίζει το θέμα. Τον Ιούλιο, το OpenAI ανακοίνωσε μια συμφωνία με το Associated Press για άγνωστο ποσό. Αυτές οι συμφωνίες είναι βασικές για το μέλλον της OpenAI, καθώς εξισορροπούν την ανάγκη για ενημερωμένα, ακριβή δεδομένα για την κατασκευή των μοντέλων του με αυξανόμενο έλεγχο σχετικά με την προέλευση αυτών των δεδομένων.

Αλλά την περασμένη εβδομάδα, μια από τις εταιρείες με τις οποίες είχε συνομιλίες, η The New York Times Co., μήνυσε την OpenAI και τη Microsoft Corp. για χρήση των άρθρων της έκδοσης χωρίς άδεια.

Η μήνυση αποτελεί υπαρξιακή πρόκληση για το OpenAI. Εάν οι Times κερδίσουν την υπόθεση, το OpenAI μπορεί όχι μόνο να κληθεί να πληρώσει δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά και να αναγκαστεί να καταστρέψει οποιοδήποτε από τα εκπαιδευτικά του δεδομένα περιλαμβάνουν εργασία από τους Times, μια δαπανηρή και περίπλοκη εργασία. Πιο άμεσα, ωστόσο, η αγωγή περιπλέκει τις προσπάθειες του OpenAI για τη σύναψη συμφωνιών με τη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης.

«Η τρέχουσα κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από τις καταστάσεις που αντιμετώπισαν οι εκδότες στο παρελθόν με τις μηχανές αναζήτησης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», είπε ο Rubin. «Εδώ, το περιεχόμενο χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση ενός μοντέλου. Δεν χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή του περιεχομένου. Δεν χρησιμοποιείται για να αντικαταστήσει το περιεχόμενο».

Οι Times, ωστόσο, διαφωνούν με τη στάση του OpenAI, υποστηρίζοντας ότι η ChatGPT αντιγράφει αδιακρίτως τη δουλειά των δημοσιογράφων της χωρίς να την πληρώνει. Στην αγωγή τους, έδειξαν παραδείγματα στα οποία το ChatGPT δίνει ολόκληρες παραγράφους σχεδόν κατά λέξη από τους New York Times (αν και ορισμένοι έχουν επισημάνει ότι σε ορισμένα παραδείγματα, ωθούσε συγκεκριμένα το ChatGPT να αναπαράγει περιεχόμενο των Times). Υποστηρίζει ότι αυτό είναι απόδειξη ότι το OpenAI χρησιμοποίησε δεδομένα των New York Times.

«Εάν η Microsoft και η OpenAI θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη δουλειά μας για εμπορικούς σκοπούς, ο νόμος απαιτεί να λάβουν πρώτα την άδειά μας», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι New York Times. «Δεν το έχουν κάνει».