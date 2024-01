Βρετανία: Φρέναρε η πτώση του κατασκευαστικού κλάδου

Η ύφεση στον κατασκευαστικό τομέα της Βρετανίας υποχώρησε τον Δεκέμβριο στον χαμηλότερο ρυθμό πτώσης από τον Σεπτέμβριο.

Η διαρκής ύφεση στην κατασκευή κατοικιών ήταν ο κύριος παράγοντας της βουτιάς στην κατασκευαστική δραστηριότητα, την οποία οι εταιρείες συνέδεσαν με αυξημένα επιτόκια και υποτονική εμπιστοσύνη μεταξύ των πελατών.

Ο βασικός δείκτης S&P Global UK Construction PMI, αυξήθηκε στο 46,8 τον Δεκέμβριο από 45,5 τον Νοέμβριο. Οποιαδήποτε ένδειξη κάτω από το 50 δείχνει ύφεση.

Η βελτίωση των συνθηκών στις προμήθειες σήμαινε ότι οι χρόνοι παράδοσης των δομικών υλικών μειώθηκαν για δέκατο διαδοχικό μήνα.

Η έκπτωση τιμών μεταξύ των προμηθευτών συνέβαλε σε μέτρια πτώση του μέσου κόστους στον κατασκευαστικό τομέα στα τέλη του 2023.

