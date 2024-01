Εντοπίστηκαν 240.000 πλαστικά σωματίδια σε ένα λίτρο εμφιαλωμένου νερού!

Οι άνθρωποι καταπίνουν εκατοντάδες χιλιάδες μικροσκοπικά κομμάτια πλαστικού κάθε φορά που πίνουν ένα λίτρο εμφιαλωμένο νερό, δείχνουν μελέτες, μια αποκάλυψη που θα μπορούσε να έχει βαθιές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Μια νέα δημοσίευση που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα στο Proceedings of the National Academy of Sciences βρήκε περίπου 240.000 σωματίδια στο μέσο λίτρο εμφιαλωμένου νερού, τα περισσότερα από τα οποία ήταν «νανοπλαστικά» -σωματίδια μεγέθους μικρότερου από ένα μικρόμετρο (λιγότερο από το ένα εβδομηκοστό του πλάτους μιας ανθρώπινης τρίχας), σημειώνει η Washington Post.

Τα τελευταία αρκετά χρόνια, οι επιστήμονες έψαχναν για «μικροπλαστικά» ή κομμάτια πλαστικού που κυμαίνονται από ένα μικρόμετρο έως μισό εκατοστό σε μήκος, και τα βρήκαν σχεδόν παντού. Τα μικροσκοπικά θραύσματα πλαστικού έχουν αποκαλυφθεί στα πιο μεγάλα βάθη του ωκεανού, στους πάγους της Αρκτικής και στον ανθρώπινο πλακούντα.

Τα μικροπλαστικά βρίσκονται επίσης στα τρόφιμα που τρώμε και στο νερό που πίνουμε: Το 2018, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένα μόνο μπουκάλι νερό περιείχε, κατά μέσο όρο, 325 κομμάτια μικροπλαστικών.

Αλλά οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια έχουν πλέον εντοπίσει τον βαθμό στον οποίο τα νανοπλαστικά αποτελούν επίσης απειλή. «Ό,τι και να κάνει το μικροπλαστικό στην ανθρώπινη υγεία, θα πω ότι τα νανοπλαστικά θα είναι πιο επικίνδυνα», δήλωσε ο Γουέι Μιν, καθηγητής χημείας στο Κολούμπια και ένας από τους συγγραφείς της νέας εργασίας.

Οι επιστήμονες έχουν επίσης βρει μικροπλαστικά στο νερό της βρύσης, αλλά σε μικρότερες ποσότητες.

Η Sherri Mason, καθηγήτρια και διευθύντρια βιωσιμότητας στο Penn State Behrend, λέει ότι τα πλαστικά υλικά μοιάζουν λίγο με το δέρμα -αφαιρούνται κομμάτια τους σε νερό ή φαγητό ή οποιαδήποτε ουσία αγγίζουν. «Γνωρίζουμε σε αυτό το σημείο ότι το δέρμα μας πέφτει συνεχώς», είπε. «Και αυτό είναι που κάνουν αυτά τα πλαστικά αντικείμενα».

Οι τυπικές μέθοδοι για την εύρεση μικροπλαστικών δεν μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα στην εύρεση ακόμη μικρότερων σωματιδίων, αλλά ο Min εφηύρε μια μέθοδο. Χρησιμοποιώντας μηχανική μάθηση, η ομάδα κατάφερε να αναγνωρίσει επτά τύπους πλαστικών μορίων σε ένα δείγμα τριών τύπων εμφιαλωμένου νερού.

«Είναι πραγματικά πρωτοποριακό», είπε ο Mason, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα αλλά ήταν ένας από τους πρώτους ερευνητές που εντόπισαν πλαστικά σε εμφιαλωμένο νερό. Η νέα μελέτη, λέει, δείχνει πόσο εκτεταμένα είναι τα νανοπλαστικά και παρέχει ένα σημείο εκκίνησης για την αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στην υγεία.

Η νέα μελέτη βρήκε κομμάτια PET (τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο), από το οποίο κατασκευάζονται τα περισσότερα πλαστικά μπουκάλια νερού, και πολυαμίδιο, ένα είδος πλαστικού που υπάρχει στα φίλτρα νερού. Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι αυτό σημαίνει ότι το πλαστικό εισέρχεται στο νερό τόσο από το μπουκάλι όσο και από τη διαδικασία φιλτραρίσματος.

Οι ερευνητές δεν γνωρίζουν ακόμη πόσο επικίνδυνα είναι τα μικροπλαστικά για την ανθρώπινη υγεία. Σε μια μεγάλη ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε το 2019, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι δεν υπάρχουν αρκετά σταθερά στοιχεία που να συνδέουν τα μικροπλαστικά στο νερό με την ανθρώπινη υγεία, αλλά περιέγραψε την επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω έρευνα.

Η εύρεση μιας σύνδεσης μεταξύ μικροπλαστικών και προβλημάτων υγείας στον άνθρωπο είναι περίπλοκη - υπάρχουν χιλιάδες είδη πλαστικών και πάνω από 10.000 χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Αλλά σε κάποιο σημείο, είπε ο Mason, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και το κοινό πρέπει να προετοιμαστούν για την πιθανότητα τα μικροπλαστικά στον αέρα που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε και τα ρούχα που φοράμε να έχουν σοβαρές και επικίνδυνες συνέπειες.

«Έχετε ακόμα πολλούς ανθρώπους που, λόγω του μάρκετινγκ, είναι πεπεισμένοι ότι το εμφιαλωμένο νερό είναι καλύτερο», είπε ο Μέισον. «Αλλά πίνετε και αυτά εκτός από το H2O».