Νετανιάχου: Κανείς δεν θα μας σταματήσει στη Γάζα

«Κανείς δεν θα μας σταματήσει – ούτε η Χάγη, ούτε ο Άξονας του Κακού, κανείς», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τηλεοπτικό διάγγελμα, αναφερόμενος στη μήνυση που εξετάζει το Διεθνές Δικαστήριο περί γενοκτονίας των Παλαιστινίων. «Δεν θα σταματήσει ο πόλεμος μέχρι τη νίκη του Ισραήλ έναντι της Χαμάς», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και παράλληλα αναφέρθηκε σε σχέδια για την ενίσχυση της στρατιωτικής ικανότητας της χώρας στο μέλλον.

Καθώς την Κυριακή συμπληρώνονται 100 ημέρες πολέμου, ο αρχηγός του ισραηλινού Στρατού Χέρζι Χαλέβι επεσήμανε:

«Οι Ισραηλινοί πολεμούν στη Γάζα για το δικαίωμά τους να ζουν με ασφάλεια και δεν θα ξεχάσουν ποτέ την επίθεση της Χαμάς που πυροδότησε τον πόλεμο. Δεν ξεχνάμε και δεν θα ξεχάσουμε και θα συνεχίσουμε να υπενθυμίζουμε ακόμη και σ' αυτούς που προσπαθούν να το αρνηθούν. Αγωνιζόμαστε για το δικαίωμά μας να ζούμε εδώ με ασφάλεια».

Πρόσθεσε ότι, «όταν δεν θα υπάρχει πλέον κίνδυνος», είναι πιθανό να επιτραπεί στους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους να επιστρέψουν στη βόρεια Γάζα.

«Οι χιλιάδες θάνατοι, η καταστροφή, ο εκτοπισμός, η πείνα, η απώλεια και η θλίψη των τελευταίων 100 ημερών συγκλονίζουν την κοινή μας ανθρωπότητα», δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες Φιλίπ Λαζαρίνι κατά την επίσκεψή του στη Λωρίδα της Γάζας.

«Έχουν περάσει 100 ημέρες από τότε που ξεκίνησε ο καταστροφικός πόλεμος, σκοτώνοντας και εκτοπίζοντας ανθρώπους στη Γάζα, μετά τις φρικτές επιθέσεις που πραγματοποίησε η Χαμάς και άλλες ομάδες εναντίον ανθρώπων στο Ισραήλ. Έχουν περάσει 100 ημέρες δοκιμασίας και αγωνίας για τους ομήρους και τις οικογένειές τους», πρόσθεσε.

Αυτό που περνά ο πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας «είναι αφόρητο, μια μάχη ενάντια στον χρόνο και στην πείνα», προειδοποίησε ο ανώτερος αξιωματούχος του ΟΗΕ.

«Η κατάσταση των παιδιών είναι ιδιαίτερα αποκαρδιωτική. Θα χρειαστούν χρόνια για να θεραπευτεί μια ολόκληρη γενιά τραυματισμένων παιδιών», σημείωσε.

Ο Λαζαρινί ζήτησε να μείνουν μακριά από εμπόλεμες συγκρούσεις κτίρια όπως νοσοκομεία ή εγκαταστάσεις της UNRWA. Αυτές οι υποδομές «δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται από κανένα μέρος για στρατιωτικούς σκοπούς», ανέφερε.

Μισό εκατομμύριο άνθρωποι διαδηλώνουν στο Λονδίνο για την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για τη Γάζα, κινητοποίηση με την οποία συντονίστηκαν άνθρωποι σε 121 πόλεις σε 45 χώρες, με εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός.

Half a million people rally in London for Palestinian solidarity, part of the Global Day of Action for Gaza. This remarkable demonstration, observed in 121 cities across 45 countries, amplifies calls for a permanent ceasefire and peaceful resolution in Gaza. pic.twitter.com/xtamvoeQLN