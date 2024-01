Γερμανία: Νέες μαζικές διαδηλώσεις κατά της ακροδεξιάς

Νέες μεγάλες διαδηλώσεις γίνονται την Κυριακή στη Γερμανία έξω από το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο στο Βερολίνο, στο Μόναχο, αλλά και σε πόλεις στην Ανατολική Γερμανία που είναι προπύργια του AfD, μετά τις μαζικές πορείες του Σαββάτου.

Περισσότεροι από 250.000 Γερμανοί διαδήλωσαν το Σάββατο σε πολλές πόλεις κατά του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) , κρατώντας πλακάτ τα οποία γράφουν το σύνθημα «Έξω οι ναζί».

Οι διαδηλωτές εκφράζουν την οργή τους για τις πραγματικές προθέσεις του ακροδεξιού κόμματος διότι στις 10 Ιανουαρίου αποκαλύφθηκε ότι στελέχη του AfD είχαν συμμετάσχει σε μία μυστική συνάντηση στο Πότσνταμ, όπου συζητήθηκαν σχέδια για μαζική απέλαση από τη χώρα, όχι μόνο των μεταναστών που είναι μια πάγια θέση του κόμματος, ένα αντιμεταναστευτικό κόμμα, αλλά και Γερμανών πολιτών, οι οποίοι θεωρούν με βάση τις δικές τους απόψεις ότι δεν είναι ενταγμένοι στην κοινωνία όπως θα έπρεπε.

Παρών στη συνάντηση αυτή στο Πότσνταμ ήταν ο Αυστριακός ακροδεξιός Μάρτιν Σέλνερ, ο οποίος υποστηρίζει τη θεωρία συνωμοσίας ότι οι μετανάστες έχουν στόχο να εκδιώξουν τους λευκούς Ευρωπαίους από την Ευρώπη.

Εκεί ήταν και δύο στελέχη της σκληρής δεξιάς πτέρυγας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος CDU που ονομάζεται «Ένωση Αξιών».

Μετά τις αποκαλύψεις για τη συμμετοχή τους, η «Ένωση Αξιών» ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την CDU και θα ιδρύσει δική της παράταξη με σκοπό να κατέβει στις τοπικές εκλογές του Σεπτεμβρίου.

«Η δημοκρατία μας είναι δυνατή! Ευχαριστώ όλους όσους σηκώνονται όρθιοι και δείχνουν τα πρόσωπά τους - όπως σήμερα στην πατρίδα μου, το Αμβούργο», έγραψε στα social media ο Καγκελάριος Ολαφ Σολτς.

«Οι δεξιοί εξτρεμιστές επιτίθενται στη δημοκρατία μας. Θέλουν να καταστρέψουν την κοινωνική μας συνοχή», δήλωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς στο εβδομαδιαίο βίντεο του podcast. «Σε μια μυστική διάσκεψη, αυτοί οι εξτρεμιστές συζήτησαν πώς θα μπορούσαν να διώξουν εκατομμύρια ανθρώπους από τη χώρα μας».

Οι αναταράξεις στο γερμανικό πολιτικό σύστημα είναι διαρκείς. Μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες, δύο νέα κόμματα ξεπροβάλλουν στα άκρα του πολιτικού φάσματος. Μετά τη Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ για τη «Δικαιοσύνη και τη Λογική» στην πλευρά της άκρας αριστεράς, έρχεται τώρα να προστεθεί η Ένωση Αξιών, η οποία μέχρι τώρα αποτελούσε τρόπον τινά άτυπη πτέρυγα της Χριστιανική Ένωσης CDU/CSU.

Πρόκειται για ένα νέο κόμμα, το οποίο αυτοχαρακτηρίζεται ως «συντηρητικό και φιλελεύθερο», όπως ανακοίνωσε το Σάββατο από την Ερφούρτη ο μελλοντικός πρόεδρος του και πρώην επιφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος Χανς Γκέοργκ Μάασεν.

