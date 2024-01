Αποσύρθηκε ο ΝτεΣάντις, δίνει στήριξη στον Τραμπ

Ο Ρον ΝτεΣάντις αποχώρησε από την κούρσα της διεκδίκησης του χρίσματος των Ρεπουμπλικάνων και εξέφρασε τη στήριξή του στον Ντόναλντ Τραμπ, περιορίζοντας τη μάχη σε δυο σημαντικούς υποψηφίους πριν από τις προκριματικές εκλογές στο Νιου Χάμσαϊρ την Τρίτη.

«Έχει την υποστήριξή μου γιατί δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στην παλιά ρεπουμπλικανική φρουρά του παρελθόντος», δήλωσε ο ΝτεΣάντις σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε την Κυριακή στο X, πρώην Twitter. Ο κυβερνήτης της Φλόριντα περιέγραψε τον Τραμπ ως την προτιμότερη εναλλακτική έναντι του προέδρου Τζο Μπάιντεν ή της Νίκι Χέιλι, της τελευταίας εναπομείνασας αντιπάλου του Τραμπ στις προκριματικές εκλογές του GOP.

Η αποχώρησή του από την κούρσα είναι ένα μεγάλο πλήγμα για την πολιτική τύχη ενός υποψηφίου που μόλις πριν από δύο χρόνια κέρδισε μια δεύτερη θητεία ως κυβερνήτης.

Νέα δημοσκόπηση από το CNN και το Πανεπιστήμιο του New Hampshire έδειξε ότι ο ΝτεΣάντις κερδίζει μόλις το 6% των ψήφων των Ρεπουμπλικάνων της πολιτείας, με τον Τραμπ στο 50% και την Χέιλι, την πρώην κυβερνήτη της Νότιας Καρολίνας, στο 39%.

«Δεν μπορώ να ζητήσω από τους υποστηρικτές μας να αφιερώσουν εθελοντικά τον χρόνο τους και να δωρίσουν τους πόρους τους εάν δεν έχουμε έναν ξεκάθαρο δρόμο προς τη νίκη», είπε ο ΝτεΣάντις στο βίντεο.

Η Χέιλι αναφέρθηκε στην αποχώρησή του κατά τη διάρκεια μιας στάσης εκστρατείας λίγο μετά την ανακοίνωση. «Θέλω να πω στον Ρον, έτρεξες έναν υπέροχο αγώνα», είπε η Χέιλι στα πλήθη που επευφημούσαν. «Τώρα έχει μείνει ένας άντρας και μια κυρία».

Ορισμένοι χορηγοί ήθελαν ο ΝτεΣάντις να διατηρήσει το πολιτικό του κεφάλαιο, ώστε να μπορέσει να είναι υποψήφιος ξανά για πρόεδρος το 2028. Ο κυβερνήτης της Φλόριντα είναι μόλις 45 ετών και οι χορηγοί βλέπουν ότι μπορεί να αναζητήσει ξανά υψηλότερα αξιώματα όταν ο Τραμπ δεν είναι πλέον στο ψηφοδέλτιο.

