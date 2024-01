Πακέτο διάσωσης $278 δισ. για το χρηματιστήριο ετοιμάζει το Πεκίνο

Οι κινεζικές αρχές εξετάζουν ένα πακέτο μέτρων για τη σταθεροποίηση της πτώσης του χρηματιστηρίου, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, αφού προηγούμενες προσπάθειες αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των επενδυτών απέτυχαν κι έκαναν τον πρωθυπουργό Li Qiang να ζητήσει «ισχυρά» βήματα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιδιώκουν να κινητοποιήσουν περίπου 2 τρισεκατομμύρια γουάν (278 δισεκατομμύρια δολάρια), κυρίως από υπεράκτιους λογαριασμούς κινεζικών κρατικών επιχειρήσεων, ως μέρος ενός Ταμείου σταθεροποίησης για την αγορά μετοχών, είπαν οι πηγές, ζητώντας να μιλήσουν ανώνυμα, συζητώντας ένα ιδιωτικό θέμα.

Έχουν επίσης διαθέσει τουλάχιστον 300 δισεκατομμύρια γουάν τοπικών κεφαλαίων για να επενδύσουν επίσης σε μετοχές μέσω της China Securities Finance ή της Central Huijin Investment, ανέφεραν οι πηγές.

Οι αξιωματούχοι σταθμίζουν επίσης άλλες επιλογές και ενδέχεται να ανακοινώσουν κάποιες από αυτές μόλις αυτή την εβδομάδα, εάν εγκριθούν από την ανώτατη ηγεσία. Τα σχέδια εξακολουθούν να υπόκεινται σε αλλαγές.

Οι συζητήσεις υπογραμμίζουν την αυξημένη αίσθηση του επείγοντος μεταξύ των κινεζικών αρχών να ανακόψουν ένα sell off που οδήγησε τον δείκτη αναφοράς CSI 300 σε χαμηλό πενταετίας αυτή την εβδομάδα. Η ηρεμία των λιανικών επενδυτών της χώρας, πολλοί από τους οποίους έχουν πληγεί από την παρατεταμένη ύφεση των ακινήτων, θεωρείται επίσης ως το κλειδί για τη διατήρηση της κοινωνικής σταθερότητας.

