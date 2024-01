Κρούγκμαν: O πόλεμος κατά του πληθωρισμού τελείωσε

Για «επαγγελματική αμέλεια» κατηγορεί ο Πολ Κρούγκμαν τους οικονομολόγους που συνεχίζουν να προειδοποιούν ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα επικαλούμενοι στοιχεία από τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) σε ετήσια βάση.

Αντίθετα, υποστηρίζει ο νομπελίστας οικονομολόγος, η μεταβολή του δομικού δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) σε εξαμηνιαία βάση δίνει μια πιο ακριβή και θετική εικόνα για την πορεία των τιμών.

Όπως αναφέρει, ο «ετήσιος πληθωρισμός δημιουργεί μια κίβδηλη εντύπωση ενός επίμονου πληθωρισμό, με ένα δύσκολο τελευταίο μίλι που πρέπει να καλυφθεί. Ο PCE έχει μικρότερη στάθμιση στη στέγαση και σε πιο βραχυπρόθεσμη βάση μας λέει ότι έχουμε ήδη διανύσει το τελευταίο μίλι».

«Η μάχη κατά του πληθωρισμού τελείωσε. Τώρα πρέπει να ανησυχούμε αν οι ετεροχρονισμένες επιπτώσεις των αυξήσεων επιτοκίων θα μας οδηγήσουν σε μια αχρείαστη ύφεση» προειδοποιεί.

Using annual core CPI puts you way behind the curve, for 2 reasons. First, annual: even core CPI was 4.6 in the first half of 2023, 3.2 in the second half. Second, known lags in official shelter prices lagging far behind market rents 2/