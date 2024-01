Ελον Μασκ: Τσιπ στον εγκέφαλο έβαλε ο πρώτος ασθενής της Neuralink

Ο Έλον Μασκ είπε ότι ο πρώτος άνθρωπος ασθενής έλαβε εγκεφαλικό εμφύτευμα από τη startup εταιρεία του, Neuralink. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την εταιρεία που στοχεύει μια μέρα να κάνει τους ανθρώπους να ελέγχουν τους υπολογιστές με το μυαλό τους.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, σε μια ανάρτηση στο X, πρώην Twitter, ο Μασκ είπε ότι ο ασθενής αναρρώνει καλά και ότι τα αρχικά αποτελέσματα της διαδικασίας ήταν πολλά υποσχόμενα.

Το εμφύτευμα εγκεφάλου της Neuralink στοχεύει να βοηθήσει άτομα με τραυματικές κακώσεις να χειρίζονται υπολογιστές χρησιμοποιώντας μόνο τις σκέψεις τους. Τον Μάιο, η εταιρεία είπε ότι είχε λάβει έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ για τη διεξαγωγή των πρώτων δοκιμών σε ανθρώπους. Και στα τέλη του περασμένου έτους, η Neuralink είπε ότι στρατολογούσε ασθενείς με τετραπληγία λόγω τραυματισμού του αυχενικού νωτιαίου μυελού ή αμυοτροφικής πλάγιας σκλήρυνσης (ALS) για τη δοκιμή.

Στο X, ο Μασκ έγραψε ότι το πρώτο προϊόν της Neuralink θα πάρει το όνομα Telepathy. Θα επιτρέψει τον «έλεγχο του τηλεφώνου ή του υπολογιστή σας και μέσω αυτών σχεδόν κάθε συσκευής, απλώς με τη σκέψη», είπε τη Δευτέρα. Ο Μασκ πρόσθεσε ότι οι αρχικοί χρήστες του προϊόντος θα είναι άτομα που έχουν χάσει τη χρήση των άκρων τους.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection.