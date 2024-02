Μπαράζ χτυπημάτων από τις ΗΠΑ κατά στόχων σε Ιράκ και Συρία

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από το Ιράν στη Συρία και το Ιράκ ως αντίποινα για επίθεση με drone που σκότωσε τρεις Αμερικανούς στρατιώτες την περασμένη εβδομάδα, σηματοδοτώντας μια νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση που πυροδότησε η επίθεση των μαχητών της Χαμάς στο Ισραήλ πριν από σχεδόν τέσσερις μήνες.

Οι ΗΠΑ έπληξαν αρκετούς στόχους στις δύο χώρες, σύμφωνα με αξιωματούχο που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενέκρινε τα χτυπήματα.

Οι αεροπορικές επιδρομές θεωρήθηκαν σχεδόν αναπόφευκτες μετά την επίθεση με drone σε βάση των ΗΠΑ στα σύνορα της Ιορδανίας με τη Συρία και το Ιράκ, κατά την οποία τρεις έφεδροι του στρατού σκοτώθηκαν στους χώρους διαμονής τους και περισσότεροι από 30 στρατιώτες τραυματίστηκαν. Μετά την επίθεση, ο Μπάιντεν δέχθηκε έντονες πιέσεις για να χτυπήσει το Ιράν, παρότι προσπαθούσε να αποφύγει μια τέτοια σύγκρουση, σημειώνει το Bloomberg.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο Μπάιντεν επέλεξε να μην χτυπήσει στόχους στο εσωτερικό του Ιράν, μια κίνηση που ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα προκαλούσε σοβαρή κλιμάκωση. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα για μια «πολυεπίπεδη» απάντηση και είπαν ότι η αρχική απάντηση στην επίθεση με drone δεν θα ήταν η τελευταία λέξη.

Τα πλήγματα της Παρασκευής σηματοδοτούν πάντως μια νέα κλιμάκωση. Οι ΗΠΑ εμπλέκονται όλο και περισσότερο στη σύγκρουση, εξαπολύοντας επανειλημμένα πλήγματα για να υπερασπιστούν τα αμερικανικά στρατεύματα στη Συρία και το Ιράκ που έχουν δεχθεί πυρά δεκάδες φορές, και στοχεύοντας μαχητές Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν και έχουν χτυπήσει εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

