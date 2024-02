Oxfam για BP: Να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των μεγάλων ρυπαντών

Σε απάντηση της ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων για τα ετήσια κέρδη της BP, η Chiara Liguori, Ανώτερη Σύμβουλος Πολιτικής Δικαιοσύνης της Oxfam GB, δήλωσε:

«Είναι ξεκάθαρο ότι κάτι έχει σπάσει όταν μεγάλοι ρυπαντές όπως η BP βλέπουν τα κέρδη τους να μειώνονται απότομα, αλλά εξακολουθούν να συγκεντρώνουν δισεκατομμύρια, ενώ οι άνθρωποι σε όλη τη χώρα αγωνίζονται να αντέξουν το υψηλό κόστος θέρμανσης των σπιτιών τους. Οι άνθρωποι που ζουν στη φτώχεια στη Βρετανία και σε όλο τον κόσμο είναι αυτοί που έχουν συμβάλει λιγότερο στην κλιματική κρίση αυτοί που πληρώνουν το τίμημα για τα κέρδη της BP.

«Αντί να τους επιβάλλει φορολογικές ελαφρύνσεις, η κυβέρνηση μπορεί και πρέπει να φορολογεί δίκαια περισσότερο τους μεγαλύτερους και πλουσιότερους ρυπαντές, βοηθώντας ώστε να δοθεί κίνητρο για μια δίκαιη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα μειώσει τις εκπομπές αέριων ρύπων και θα μειώσει τους λογαριασμούς ενέργειας.

Αυτή είναι η κοινή λογική, μια προσέγγιση για την επίτευξη του στόχου για μηδενικές εκπομπές που ελαφρύνει το βάρος για τα νοικοκυριά στη Βρετανία και διασφαλίζει ότι οι μεγαλύτεροι και πλουσιότεροι ρυπαντές που έχουν κάνει τα περισσότερα για να προκαλέσουν την κλιματική κρίση είναι αυτοί που θα πληρώσουν το λογαριασμό».

