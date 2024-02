Βυθισμένες σε ύφεση οι κατασκευές σε Γερμανία, Γαλλία

Τη μεγαλύτερη πτώση τριών ετών έκανε τον Ιανουάριο η κατασκευαστική δραστηριότητα στη Γαλλία, σύμφωνα με την S&P Global.

Οπως μεταδίδει ο Guardian, ο κατασκευαστικός τομέας της Γαλλίας παρέμεινε βυθισμένος σε βαθιά ύφεση στις αρχές του 2024, με τη συρρίκνωση της συνολικής δραστηριότητας να επιδεινώνεται περαιτέρω, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε όλους τους τύπους οικοδομικών έργων σημείωσαν πτώση τον Ιανουάριο, με την οικιστική και εμπορική κατασκευαστική δραστηριότητα να παρουσιάζει ιδιαίτερα αξιοσημείωτη πτώση. Οι προοπτικές ήταν δυσοίωνες, με την επιχειρηματική εμπιστοσύνη να παραμένει υποτονική εν μέσω της περαιτέρω μεγάλης μείωσης των νέων παραγγελιών.

Την ίδια ώρα, στη Γερμανία, ο κατασκευαστικός τομέας παρέμεινε καθηλωμένος σε ύφεση στις αρχές του 2024.

Με τις νέες παραγγελίες να συνεχίζουν να μειώνονται απότομα και τις εταιρείες να διατηρούν αρνητικές προοπτικές για τη μελλοντική δραστηριότητα, σημειώθηκαν περαιτέρω απώλειες θέσεων εργασίας σε ολόκληρο τον κλάδο τον Ιανουάριο.

Germany Jan. HCOB Construction PMI 36.3 vs 37 in Dec.

