Η μεγαλύτερη άνοδος από το 2022 για τις τιμές κατοικιών στη Βρετανία

Οι τιμές των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν για τέταρτο συνεχόμενο μήνα τον Ιανουάριο, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2022, ενισχύοντας τα σημάδια σταθεροποίησης στην αγορά ακινήτων καθώς τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων μειώνονται.

Οπως μεταδίδουν οι Financil Times, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν 1,3% τον Ιανουάριο σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με νέα στοιχεία από τον πάροχο στεγαστικών δανείων Halifax.

Η μηνιαία άνοδος ανέβασε τη μέση τιμή κατοικίας στις 291.029 στερλίνες, αυξημένη κατά 2,5% από τον Ιανουάριο του 2023, στη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο του τελευταίου χρόνου.

Ο Kim Kinnaird, διευθυντής της Halifax Mortgages, δήλωσε ότι η μείωση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων, η εξασθένιση των πληθωριστικών πιέσεων και η ανθεκτική αγορά εργασίας «συνέβαλαν στην αύξηση της εμπιστοσύνης μεταξύ αγοραστών και πωλητών».

