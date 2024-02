Νέα γκάφα από Μπάιντεν, ξέχασε το όνομα της Χαμάς σε ομιλία του

Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προκάλεσε ξανά ανησυχία, καθώς φάνηκε να ξέχασε κατά τη διάρκεια της τελευταίας του συνέντευξης Τύπου και το όνομα Χαμάς.

Ερωτώμενος για τις διαπραγματεύσεις του Ισραήλ και της Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων στην Γάζα, είπε πως «υπάρχει κάποια κίνηση, και δεν θέλω, δεν θέλω… Υπάρχει ένα κίνημα, υπάρχει… Μια απάντηση από τους ε… Υπάρχει μια απάντηση… από… τους αντιπάλους, αλλά…».

Με τις σκέψεις του να τον… μπερδεύουν για αρκετά δευτερόλεπτα και μετά από την την απαραίτητη βοήθεια από έναν δημοσιογράφο που του υπενθύμισε τελικά το όνομα της Χαμάς, ο Τζο Μπάιντεν είπε: «Ναι, λυπάμαι από τη Χαμάς».

Σε παρόμοιο λεκτικό ατόπημα υπέπεσε ξανά ο Αμερικανός πρόεδρος, πριν λίγε ημέρες καθώς μπέρδεψε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν με τον Φρανσουά Μιτεράν, ο οποίος ηγήθηκε της χώρας και απεβίωσε το 1996.

When asked about the progress of a proposed truce deal for Israel's war on Gaza, US President Joe Biden gave a hesitant response in which he described Hamas as ‘the opposition’. pic.twitter.com/0YZCMDFbAe