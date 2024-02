Σε κίνδυνο χιλιάδες θέσεις εργασίας του The Body Shop

Χιλιάδες θέσεις εργασίας κινδυνεύουν στη γνωστή εταιρεία καλλυντικών The Body Shop, καθώς το βρετανικό τμήμα της εταιρείας θα μπορούσε να τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ήδη από αυτήν την εβδομάδα, οδηγώντας σε κλείσιμο καταστημάτων.

Οπως μεταδίδει ο Guardian, η αλυσίδα λιανικής, η οποία έχει περισσότερα από 200 καταστήματα, αγοράστηκε από την private equity Aurelius τον περασμένο Νοέμβριο.

Οι διαχειριστές της FRP Advisory είναι πιθανό να διοριστούν ακόμη και αυτή την εβδομάδα για να χειριστούν τη διαδικασία αφερεγγυότητας, ανέφερε το Sky News το Σάββατο, επικαλούμενο πηγές που ανέφεραν ότι περίμεναν το κλείσιμο ενός σημαντικού αριθμού καταστημάτων.

Οι διεθνείς δραστηριότητες του The Body Shop έχουν ήδη πουληθεί σε άγνωστο family office, σύμφωνα με το Retail Week.

Το Body Shop έχει ιστορία σχεδόν 50 ετών. Η Anita Roddick, περιβαλλοντική ακτιβίστρια, ίδρυσε την εταιρεία στο Μπράιτον το 1976. Παρέμεινε στην ιδιοκτησία της για τρεις δεκαετίες, έως ότου την πούλησε το 2006. Η Roddick πέθανε τον επόμενο χρόνο.

Μέχρι τότε, το The Body Shop είχε γίνει συνώνυμο με τις ηθικές του θέσεις, συμπεριλαμβανομένης της μη χρήσης προϊόντων που δοκιμάστηκαν σε ζώα και της προμήθειας συστατικών από φυσικά προϊόντα.

It looks set to be another interesting week ahead for financial markets with a good mix of central bank speakers and data coming into play as the week progresses. Asian trading sessions will experience a drop in liquidity with several markets enjoying the Lunar New Year...