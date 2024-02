Βρετανία-Εργατικοί: Αυτή είναι «ύφεση Σούνακ»

Οι Εργατικοί προσπαθούν να κερδίσουν πόντους στο δημοσκοπικό προβάδισμα που καταγράφουν έναντι των Τόρις, μετά τις ανακοινώσεις ότι η βρετανική οικονομία διολίσθησε στην ύφεση στα τέλη του 2023, με πτώση όλων των βασικών οικονομικών δεικτών.

Το Εργατικό Κόμμα του Κιρ Στάρμερ προχωρά σε καμπάνια που ρίχνει την ευθύνη για την οικονομική ύφεση στον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ (φωτο), με μια νέα πολιτική διαφήμιση που έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του πρωθυπουργού ότι η οικονομία «στρίβει στη γωνία» ύστερα από τα δυσμενή οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύθυηκα το πρωί:

Οι Εργατικοί κυκλοφορούν τώρα σποτ:

«Αυτή είναι ύφεση Σούνακ»

This is Rishi’s recession and it’s working people who will pay the price. pic.twitter.com/h0OGJ7cGT7