Sora: Νέο εργαλείο της OpenAI για βίντεο από κείμενα

Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT και του δημιουργού εικόνων DALL-E, παρουσίασε ένα νέο εργαλείο με την ονομασία «Sora», το οποίο είναι ικανό να δημιουργεί, με την απλή εισαγωγή ενός κειμένου, ρεαλιστικά βίντεο που μπορούν να διαρκέσουν μέχρι ένα λεπτό – μια μείζων καινοτομία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Βασισμένη στις προηγούμενες έρευνες για τα προγράμματα DALL-E και GPT, αυτή η νέα πλατφόρμα είναι ακόμη υπό δοκιμή, διευκρίνισε η καλιφορνέζικη νεοφυής σύμμαχος της Microsoft, η οποία παρουσίασε πάντως μερικά βίντεο και τον τρόπο που δημιουργήθηκαν. Το πρόγραμμα μπορεί να δημιουργήσει βίντεο μέγιστης διάρκειας ενός λεπτού «διατηρώντας οπτική ποιότητα και σεβόμενο το αίτημα του χρήστη», ανέφερε στον ιστότοπό της η OpenAI.

Το Sora μπορεί «να δημιουργεί πολύπλοκες σκηνές με πολλά πρόσωπα, συγκεκριμένους τύπους κινήσεων και ακριβείς λεπτομέρειες», αναφέρει στον ιστότοπό της η start-up. Το Sora επιτρέπει επίσης να δημιουργηθεί βίντεο από μια σταθερή εικόνα, διαβεβαιώνει ο γίγαντας της τεχνητής νοημοσύνης ή και να επιμηκυνθούν υφιστάμενα βίντεο.

Introducing Sora, our text-to-video model.



Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W



Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf