Σύζυγος Ναβάλνι: Ο Πούτιν θα τιμωρηθεί για τον θάνατο του συζύγου μου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και οι συνεργάτες του δεν θα μείνουν ατιμώρητοι εάν ο θάνατος του Αλεξέι Ναβάλνι, όπως ανέφεραν Ρώσοι αξιωματούχοι, αποδειχθεί ότι είναι αλήθεια, δήλωσε σήμερα η σύζυγος του επικριτή του Κρεμλίνου Γιούλια Ναβάλναγια.



Η Γιούλια Ναβάλναγια κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συνασπιστεί και να πολεμήσει το «τρομακτικό καθεστώς» στη Ρωσία, σε δηλώσεις που έκανε στα ρωσικά μέσω διερμηνέα στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου.

Yulia Navalnaya considered traveling back to her family. Instead, she addressed the global community at #MSC2024.



"I thought about what Alexey would have done. If it is the truth, I'd like Putin to know that he will be brought to justice soon."#Navalny pic.twitter.com/2HOtaPuaB7