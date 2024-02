Θύελλα αντιδράσεων κατά Πούτιν προκαλεί ο θάνατος Ναβάλνι

Η ρωσική σωφρονιστική υπηρεσία δήλωσε ότι ο επικριτής του Πούτιν, Αλεξέι Ναβάλνι, πέθανε. «Στις 16 Φεβρουαρίου 2024, στο σωφρονιστικό κατάστημα Νο 3, ο κατάδικος Α.Α. Ναβάλνι ένιωσε αδιαθεσία μετά από μια βόλτα, σχεδόν αμέσως έχασε τις αισθήσεις του», δήλωσε.

«Οι ιατροί του ιδρύματος έφτασαν αμέσως και κλήθηκε ιατρική ομάδα έκτακτης ανάγκης. «Έγιναν όλα τα απαραίτητα μέτρα ανάνηψης, αλλά δεν απέδωσαν θετικά αποτελέσματα. Οι γιατροί των επειγόντων περιστατικών επιβεβαίωσαν τον θάνατο του καταδικασθέντος», κατέληξε.

Παράλληλα, οι αρχές της Μόσχας προειδοποίησαν σήμερα τους κατοίκους της ρωσικής πρωτεύουσας ενάντια σε τυχόν «μη εξουσιοδοτημένες» διαδηλώσεις μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι.

«Η διοργάνωση ή η διεξαγωγή μη εξουσιοδοτημένων συγκεντρώσεων, τα καλέσματα και η συμμετοχή σε τέτοιες εκδηλώσεις συνιστούν διοικητικό αδίκημα», προειδοποίησε η Γενική Εισαγγελία της Μόσχας, σημειώνοντας ότι «προειδοποιεί ενάντια σε οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου».

Οπως σημειώνει το Bloomberg, εκτός από την εξάλειψη του πιο χαρισματικού και δημοφιλούς αντιπάλου του Πούτιν, ο θάνατος του Ναβάλνι είναι βέβαιο ότι θα πυροδοτήσει περαιτέρω τις εντάσεις μεταξύ του Κρεμλίνου και της Δύσης, οι οποίες είναι ήδη στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων δεκαετιών, λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η πιο ισχυρή φωνή κατά του Κρεμλίνου

Ο Ναβάλνι συνελήφθη το 2021 μετά την ανάρρωσή του από μια απόπειρα δολοφονίας με δηλητήριο που έχει συνδεθεί με την υπηρεσία ασφαλείας FSB της Μόσχας.

Ο Ρώσος δικηγόρος και ακτιβιστής κατά της διαφθοράς ήταν 47 ετών και είχε γίνει η πιο ισχυρή φωνή κατά του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, γεγονός που τον οδήγησε σε στρατόπεδο φυλακών υψίστης ασφαλείας.

Τον Δεκέμβριο, φίλοι και δικηγόροι του Ναβάλνι ανέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχαν χάσει κάθε επαφή μαζί του. Τρεις εβδομάδες αφότου ήταν άγνωστο το πού βρισκόταν κι αφού μεταφέρθηκε από φυλακή έξω από τη Μόσχα, εμφανίστηκε σε απομακρυσμένες φυλακές της Αρκτικής.

Τον Αύγουστο του 2020, ο Ναβάλνι μετά βίας επέζησε από επίθεση με νευρικό παράγοντα, για την οποία ο ίδιος και οι δυτικές κυβερνήσεις κατηγόρησαν τις μυστικές υπηρεσίες του Πούτιν.

Αφού νοσηλεύτηκε στη Γερμανία -και παρόλο που γνώριζε ότι θα φυλακιζόταν- επέστρεψε στη Ρωσία τον Ιανουάριο του 2021 και τέθηκε αμέσως υπό κράτηση.

«Αυτό είναι το σπίτι μου», είπε ο Ναβάλνι στις τελευταίες στιγμές της ελευθερίας του, λίγο πριν οι ρωσικές αρχές τον πάρουν υπό κράτηση. «Δεν φοβάμαι τίποτα».

Ο Ναβάλνι καταδικάστηκε σε τρεις ποινές συνολικού ύψους άνω των 30 ετών. Στη φυλακή, ανέφερε επιδείνωση των προβλημάτων υγείας του, κατηγορώντας τις αρχές ότι του αρνήθηκαν την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη.

Πριν μεταφερθεί, κρατήθηκε στη διαβόητη φυλακή IK-2, περίπου 100 χιλιόμετρα από τη Μόσχα.

Η υγεία του προκάλεσε ανησυχίες τον Αύγουστο του 2022, καθώς οι αρχές των φυλακών τον τοποθετούσαν επανειλημμένα σε κελί τιμωρίας για μικρές παραβάσεις των κανόνων. Πρόσφατα, οι σύμμαχοί του κατηγόρησαν τις αρχές ότι τον δηλητηρίαζαν σιγά σιγά, ίσως μέσω της τροφής της φυλακής, με αποτέλεσμα να χάσει γρήγορα βάρος.

Το «Navalny», μια ταινία του 2022 για τη δηλητηρίαση και τη φυλάκιση του ακτιβιστή, τιμήθηκε με το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ τον Μάρτιο. Η σύζυγός του, Γιούλια Ναβάλναγια, και τα δύο τους παιδιά, Ντάρια και Ζαχάρ, παρευρέθηκαν στην τελετή στο Λος Άντζελες και ανέβηκαν με τον σκηνοθέτη της ταινίας στη σκηνή για να παραλάβουν το βραβείο.

«Ο σύζυγός μου είναι στη φυλακή επειδή είπε την αλήθεια. Ο σύζυγός μου είναι στη φυλακή μόνο και μόνο επειδή υπερασπίζεται τη δημοκρατία», είπε τότε η Γιούλια Ναβάλναγια. «Αλεξέι, ονειρεύομαι τη μέρα που θα είσαι ελεύθερος και η χώρα μας θα είναι ελεύθερη. Μείνε δυνατός, αγάπη μου».

«Ο Πούτιν θα τιμωρηθεί για τον θάνατο του συζύγου μου»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και οι συνεργάτες του δεν θα μείνουν ατιμώρητοι εάν ο θάνατος του Αλεξέι Ναβάλνι, όπως ανέφεραν Ρώσοι αξιωματούχοι, αποδειχθεί ότι είναι αλήθεια, δήλωσε σήμερα η σύζυγος του επικριτή του Κρεμλίνου Γιούλια Ναβάλναγια.

Η Ναβάλναγια κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συνασπιστεί και να πολεμήσει το «τρομακτικό καθεστώς» στη Ρωσία, σε δηλώσεις που έκανε στα ρωσικά μέσω διερμηνέα στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου.

Yulia Navalnaya considered traveling back to her family. Instead, she addressed the global community at #MSC2024.



"I thought about what Alexey would have done. If it is the truth, I'd like Putin to know that he will be brought to justice soon."#Navalny pic.twitter.com/2HOtaPuaB7 — Munich Security Conference (@MunSecConf) February 16, 2024

«Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Πούτιν και την κυβέρνηση του. Λένε πάντα ψέματα», είπε δακρυσμένη η Ναβάλναγια.

«Αλλά αν είναι αλήθεια, θέλω ο Πούτιν, ολόκληρο το περιβάλλον του, οι φίλοι του, η κυβέρνησή του να γνωρίζουν ότι θα φέρουν την ευθύνη για ό,τι έκαναν στη χώρα μας, στην οικογένειά μου, στον σύζυγό μου. Και αυτή η μέρα θα έρθει πολύ σύντομα», πρόσθεσε.

Ζελένσκι: Προφανώς τον σκότωσε ο Πούτιν

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφερόμενος στον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι, δήλωσε στους δημοσιογράφους:

«Είναι προφανές, τον σκότωσε ο Πούτιν, όπως χιλιάδες άλλοι που βασανίστηκαν και μαρτύρησαν απ' αυτόν. Τον Πούτιν δεν τον ενδιαφέρει ποιος πεθαίνει, αρκεί να διατηρήσει τη θέση του. Κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να διατηρήσει τίποτα. Ο Πούτιν πρέπει να χάσει τα πάντα και να λογοδοτήσει για όσα έκανε».

Σαρλ Μισέλ: Μαχητές πεθαίνουν, η μάχη για την ελευθερία δεν τελειώνει ποτέ

Αμεσα αντέδρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, που δήλωσε στο Χ ότι θεωρεί το ρωσικό καθεστώς υπεύθυνο για τον θάνατό του.

Alexei @navalny fought for the values of freedom and democracy. For his ideals, he made the ultimate sacrifice.



The EU holds the Russian regime for sole responsible for this tragic death.



I extend my deepest condolences to his family. And to those who fight for democracy around… — Charles Michel (@CharlesMichel) February 16, 2024

Σολτς: Ο Ναβάλνι πλήρωσε το θάρρος του με τη ζωή του

«Η Ρωσία δεν είναι εδώ και καιρό δημοκρατία (…) Ο Ναβάλνι πιθανόν πλήρωσε το θάρρος του με τη ζωή του», δήλωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς αναφερόμενος στις πληροφορίες σχετικά με τον θάνατο του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, για τις οποίες διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν έχουν απολύτως επιβεβαιωθεί.

Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί αυτή την ώρα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο κ. Σολτς εξέφρασε τη θλίψη του για την είδηση και έκανε λόγο για τρομερό γεγονός. Υπενθύμισε ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι είχε νοσηλευθεί στο Βερολίνο έπειτα από δηλητηρίαση και είχε το θάρρος να επιστρέψει κατόπιν στη Ρωσία. «Τώρα πλήρωσε πιθανότατα αυτό του το θάρρος με τη ζωή του», πρόσθεσε ο καγκελάριος και σημείωσε: «Τώρα γνωρίζουμε ακριβώς τι είδους καθεστώς βρίσκεται στην εξουσία στη Μόσχα. Η Ρωσία δεν είναι πλέον εδώ και καιρό δημοκρατία».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της Bundestag Μίχαελ Ροτ σχολίασε ότι «ο Πούτιν ενεργεί σαν νονός της μαφίας, σύμφωνα με την παράδοση του Στάλιν: Κάθε τόσο μια δολοφονία επί πληρωμή προκειμένου να εκφοβίσει τα επικριτικά μυαλά που αμφισβητούν την παντοδυναμία του». Η Ρωσία είναι «μια τυπική δικτατορία», έγραψε ο κ. Ροτ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

Σούνακ: Φρικτή είδηση

«Πρόκειται για μια φρικτή είδηση. Ως ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της ρωσικής δημοκρατίας, ο Αλεξέι Ναβάλνι επέδειξε απίστευτο κουράγιο σε όλη του τη ζωή. Οι σκέψεις μου είναι με τη σύζυγό του και τον λαό της Ρωσίας, για τον οποίο αυτό είναι μια τεράστια τραγωδία», ήταν η δήλωση του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ.

Μακρόν: Θάνατος στα γκουλάγκ του Πούτιν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε «την οργή και τον αποτροπιασμό του» για τον θάνατο του φυλακισμένου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι.

«Στη σημερινή Ρωσία, βάζουν τα ελεύθερα πνεύματα στο γκουλάγκ και τα καταδικάζουν σε θάνατο», έγραψε ο Μακρόν στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Η σκέψη μου είναι με την οικογένειά του, τους οικείους του και τον ρωσικό λαό», πρόσθεσε.

In today's Russia, free spirits are sent to the Gulag and condemned to death. Anger and indignation.



I pay tribute to the memory of Alexeï Navalny, his dedication, his courage. My thoughts go out to his family, loved ones, and to the Russian people. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 16, 2024

Βαθιά ταραγμένος ο γ.γ. του ΝΑΤΟ

«Βαθιά θλιμμένος και ταραγμένος» δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ για την είδηση του θανάτου του φυλακισμένου Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι. «Πρέπει να διακριβώσουμε όλα τα γεγονότα και η Ρωσία πρέπει να απαντήσει σε όλα τα σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του», πρόσθεσε.

Μητσοτάκης: Στάθηκε απέναντι σ' ένα βίαιο καθεστώς

«Ο Αλεξέι Ναβάλνι αγωνίστηκε σθεναρά για τη δημοκρατία και στάθηκε απέναντι σ' ένα βίαιο, αυταρχικό καθεστώς», τόνισε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την είδηση του θανάτου του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης.

«Ένα καθεστώς που φρόντισε να πληρώσει ο Ναβάλνι τη γενναιότητά του πρώτα με την ελευθερία του και τώρα με τη ζωή του», πρόσθεσε και σημείωσε:

«Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του. Το θάρρος του δεν θα ξεχαστεί».

Alexei Navalny fought fiercely for democracy and stood up to a brutal, authoritarian regime. A regime that made sure Navalny paid for his bravery first with his freedom, and now with his life. Our thoughts are with his family. His courage will not be forgotten. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 16, 2024

Μέρκελ: Θύμα της κατασταλτικής κρατικής εξουσίας της Ρωσίας ο Ναβάλνι

Ο Αλεξέι Ναβάλι «έγινε θύμα της κατασταλτικής κρατικής εξουσίας της Ρωσίας», δήλωσε η πρώην καγκελάριος 'Αγγελα Μέρκελ στην εφημερίδα BILD και πρόσθεσε ότι «είναι τρομερό το γεγονός ότι με τον Ναβάλνι φιμώθηκε με τρομακτικές μεθόδους μια θαρραλέα, ατρόμητη φωνή που υψώθηκε υπέρ της πατρίδας».

Οι σκέψεις μου βρίσκονται με τη σύζυγο, τα παιδιά, τους φίλους και τους συναδέλφους του, κατέληξε η κυρία Μέρκελ.

Ζαχάροβα: Οι κατηγορίες της Δύσης είναι αποκαλυπτικές για την ίδια τη Δύση

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι αυτό που αποκάλεσε δυτικές κατηγορίες για τον θάνατο του φυλακισμένου αντιπολιτευόμενου ηγέτη Αλεξέι Ναβάλνι είναι «αποκαλυπτικές για την ίδια τη Δύση».

Σε δήλωσή της, την οποία δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας Telegram, η Ζαχάροβα αναφέρει πως τα ιατροδικαστικά αποτελέσματα για τον θάνατο του Ναβάλνι δεν είναι ακόμα διαθέσιμα, όμως η Δύση έχει ήδη καταλήξει στα δικά της συμπεράσματα.

Η Ζαχάροβα δεν διευκρίνισε σε ποιες κατηγορίες αναφέρεται.

«Aπαράδεκτες και λυσσαλέες» χαρακτήρισε τις δυτικές αντιδράσεις και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας, της ρωσικής κάτω βουλής, Βιτσισλάβ Βολόντιν εκτίμησε ότι οι ηγέτες της Δύσης και της Ουκρανίας είναι υπεύθυνοι και επωφελούνται από τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι.

«Τα ονόματά τους είναι γνωστά: από τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ και τους Αμερικανούς ηγέτες μέχρι τον Σολτς, τον Ρίσι Σούνακ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όλοι είναι ένοχοι για το θάνατο του Ναβάλνι. Αυτοί είναι που, με τις τόσες λανθασμένες αποφάσεις τους (...) επωφελούνται από τον θάνατό του», έγραψε στο Telegram, χωρίς να εξηγήσει αυτή την κατηγορία.

Κατηγόρησε τη Δύση ότι θέλει να «καταστρέψει τη Ρωσία».

με πληροφορίες από Bloomberg, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ