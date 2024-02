Εσθονή πρωθυπουργός: Αποτρέψαμε «υβριδική επιχείρηση» της Ρωσίας

Η πρωθυπουργός της Εσθονίας Κάγια Κάλας δήλωσε σήμερα ότι η χώρα της απέτρεψε με επιτυχία μια «υβριδική επιχείρηση» των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας στην επικράτεια της Εσθονίας.



«Γνωρίζουμε ότι το Κρεμλίνο στοχεύει όλες τις δημοκρατικές κοινωνίες» δήλωσε η Κάλας σε ανάρτηση της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ERR μετέδωσε σήμερα ότι η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Εσθονίας (ISS) είχε συλλάβει 10 άτομα στο πλαίσιο ποινικής έρευνας που συνδέεται με τον βανδαλισμό αυτοκινήτου που ανήκε στον υπουργό Εσωτερικών της χώρας.

