«Διακήρυξη της Αμβέρσας»: 10 δράσεις ζητούν 73 βιομήχανοι από 20 κλάδους

Οι 73 επικεφαλής βιομηχανιών από 20 βιομηχανικούς κλάδους παρουσίασαν την «Διακήρυξη της Αμβέρσας» στο Βέλγο πρωθυπουργό Αλεξάντερ Ντε Κρο και στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Διακήρυξη υπογραμμίζει τη δέσμευση της βιομηχανίας προς την Ευρώπη και το μετασχηματισμό της και περιγράφει τις επείγουσες ανάγκες της βιομηχανίας για να καταστεί η Ευρώπη ανταγωνιστική , ανθεκτική και βιώσιμη εν όψει των δεινών οικονομικών συνθηκών.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας που πραγματοποιήθηκε στο εργοστάσιο της BASF στην Αμβέρσα, ηγέτες από βασικούς κλάδους της βιομηχανίας, που εκπροσωπούν 7,8 εκατομμύρια εργαζόμενους στην Ευρώπη, ένωσαν τις δυνάμεις τους με εκπροσώπους Συνδέσμων και Ευρωπαίους ηγέτες για να αντιμετωπίσουν τις πιεστικές ανησυχίες σχετικά με το βιομηχανικό τοπίο της Ευρώπης.

The @EU_Commission is here to support each industry on its net-zero path, I said at today's Industry Summit.



Predictability, lower energy prices, competitiveness and a strong business case for clean tech



– this is what we are working on.



And how we will keep our head start. pic.twitter.com/66Jqn0kKOw