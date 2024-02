Αλμα σε αλουμίνιο και νικέλιο λόγω κυρώσεων... Ναβάλνι

Το αλουμίνιο και το νικέλιο αυξήθηκαν λόγω εικασιών ότι ένα νέο κύμα κυρώσεων κατά της Ρωσίας που σχεδιάζουν οι ΗΠΑ και πιθανόν να ανακοινωθεί την Παρασκευή μπορεί να βάλει στο στόχαστρο τα κρίσιμης σημασίας βιομηχανικά μέταλλα και ενδεχομένως να διαταράξει την αλυσίδα εφοδιασμού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει να ανακοινώσει ένα «σημαντικό πακέτο κυρώσεων» κατά της Μόσχας την Παρασκευή, αν και δεν ήταν συγκεκριμένος για το ποιοι βιομηχανικοί κλάδοι θα επηρεαστούν.

Οι traders λένε πως αναμένουν νέους περιορισμούς στα ρωσικά μέταλλα, τα οποία είχαν ξεφύγει από τις ευρείες κυρώσεις, έως ότου η Βρετανία ανακοίνωσε τους δικούς της περιορισμούς τον Δεκέμβριο, μεταδίδει το Bloomberg.

Οι προτεινόμενοι περιορισμοί σχεδιάζονται για να «θέσουν τη Ρωσία υπεύθυνη» για τον θάνατο του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, δήλωσε ο Τζον Κίρμπι εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Στις προθεσμιακές αγορές εμπορευμάτων τα futures αλουμινίου σημείωσαν άνοδο πάνω από 2% την Τετάρτη, μετά την εκτίναξη που σημειώθηκε σε συνέχεια των δηλώσεων Μπάιντεν την Τρίτη. Το νικέλιο αυξήθηκε κι αυτό κοντά 2%.

«Οι τιμές ανεβαίνουν μετά τις δηλώσεις Μπάιντεν, καθώς οι παίκτες αξιολογούν τα πιθανά μέτρα και τον αντίκτυπο», δήλωσε ο Li Jiahui, αναλυτής της Shanghai Metals Market. «Οι επενδυτές περιμένουν τα συγκεκριμένα μέτρα».

Τον Δεκέμβριο, η Βρετανία κίνησε περιορισμούς στο φυσικό εμπόριο μετάλλων, όπως αλουμίνιο, χαλκό και νικέλιο, από τη Ρωσία. Εκείνη την εποχή, υπαινίχθηκε επίσης τη δυνατότητα συντονισμένης δράσης με διεθνείς εταίρους.

Η πολιτική κίνηση του Λονδίνου είναι σημαντική λόγω του ιδιαίτερου ρόλου που παίζει το London Metal Exchange στις παγκόσμιες αγορές μετάλλων.

Το αλουμίνιο σημειώνει άνοδο 2,6% στα 2.251,50 δολάρια ο τόνος στο LME.

Το νικέλιο ανεβαίνει 1,8% και ο χαλκός 0,4%.

Στο μεταξύ η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε ένα μέτριο νέο πακέτο κυρώσεων ενόψει της συμπλήρωσης δύο ετών από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και μετά το θάνατο του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι σε ρωσική φυλακή.

Το 13ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, είναι περιορισμένο σε εύρος.

Η προεδρία του μπλοκ, την οποία κατέχει επί του παρόντος το Βέλγιο, ανακοίνωσε τη συμφωνία σε ανάρτηση στο Χ.

‼️ Deal ‼️ EU Ambassadors just agreed in principle on a 13th package of sanctions in the framework of Russia's aggression against Ukraine.



This package is one of the broadest approved by the EU. It will undergo a written procedure and be formally approved for the 24 February.