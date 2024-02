Ο πόλεμος στη Γάζα και το διεθνές δίκαιο a la carte

Παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα και σχεδόν 60 χρόνια μετά την ισραηλινή κατοχή παλαιστινιακών εδαφών το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ΔΔΧ) ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα ακροάσεις με το ερώτημα εάν το Ισραήλ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και ποιες νομικές συνέπειες πιθανό να προκύπτουν από αυτό.

Για την ιστορία να υπενθυμίσουμε ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών είχε ζητήσει μια τέτοια νομική γνωμοδότηση τον Δεκέμβριο του 2022, πριν δηλαδή ξεκινήσει ο πόλεμος στη Γάζα. Αν και η απόφασή της δεν είναι δεσμευτική, ενδέχεται να εντείνει ακόμη περισσότερο τις διεθνείς πιέσεις προς το Ισραήλ.

Πρώτος κατέθεσε ο Παλαιστίνιος υπουργός Εξωτερικών, Ριάντ αλ Μαλίκι, ο οποίος πριν εισέλθει στην αίθουσα του δικαστηρίου έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. «Η ύπαρξη αυτού του παράνομου αποικιακού καθεστώτος κατοχής και απαρτχάιντ είναι η πηγή όλων των δεινών που υφίσταται ο λαός μας» τόνισε.

«Οποιαδήποτε φόρμουλα που δεν αντιμετωπίζει αυτή τη βασική αιτία, φυτεύει τους σπόρους για περισσότερη τραγωδία και βοηθά το Ισραήλ να κρατήσει τον παλαιστινιακό λαό αιχμάλωτο στην αποικιοκρατική του ατζέντα και τις παράνομες ενέργειές του. Οι σημερινές διαβουλεύσεις έχουν καθυστερήσει πολύ για τον Παλαιστινιακό λαό. Δεν διακυβεύεται τίποτα λιγότερο από την επιβίωση και το μέλλον του".

Την Τρίτη ήταν η σειρά του πρέσβη της Νότιας Αφρικής στις Κάτω Χώρες, ο οποίος κι αυτός με την σειρά του κατηγόρησε το Ισραήλ για «χειρότερη μορφή απαρτχάιντ από ότι στη Ν. Αφρική στο παρελθόν».

Το ίδιο το Ισραήλ παραμένει απών από τις ακροάσεις. Ωστόσο, σε γραπτή δήλωση που δημοσιεύθηκε μέσω του δικαστηρίου, η χώρα απορρίπτει τις ακροάσεις ως "κατάχρηση του διεθνούς δικαίου". Συνολικά στις ακροάσεις, που διαρκούν μέχρι τις 26 Ιανουαρίου, θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι από 52 χώρες.

Μεταξύ των κρατών συμπεριλαμβάνονται και χώρες της ΕΕ, όπως Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία και Ολλανδία, αλλά και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Από μισή ώρα για να καταθέσουν τις δικές του απόψεις έλαβαν ο Αραβικός Σύνδεσμος, η Αφρικανική Ένωση και η Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας.

NRC has for many years worked with and for the repeatedly war-traumatized #Gaza children through our school-based Better Learning Program.

Most children got better.



This time Israel’s indiscriminate warfare has traumatized virtually ALL children across all of Gaza. https://t.co/tpkgpfQN5t