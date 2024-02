Στα $313 τρισ. το παγκόσμιο χρέος, νέο επίπεδο ρεκόρ

Μετά από πτώση κατά περίπου 7 τρισ. δολάρια το 2022, το παγκόσμιο χρέος αυξήθηκε κατά περισσότερο από 15 τρισ. δολάρια το 2023, φτάνοντας στο νέο επίπεδο ρεκόρ των 313 τρισ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ινστιτούτου (IIF).

O λόγος του παγκόσμιου χρέους προς το ΑΕΠ υποχώρησε το 2023 κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες στο 330%.

Αυτή είναι η τρίτη διαδοχική ετήσια πτώση.

Ωστόσο, ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ αυξήθηκε σε επίπεδα ρεκόρ στις αναδυόμενες αγορές, με τη μεγαλύτερη άνοδο να καταγράφεται στην Ινδία, την Αργεντινή, την Κίνα, τη Ρωσία, τη Μαλαισία και τη Σαουδική Αραβία.

Το IIF προειδοποιεί ότι η αβεβαιότητα γύρω από την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων και του δολαρίου μπορεί να αυξήσει τη μεταβλητότητα στις διεθνείς χρηματοδοτικές συνθήκες, περιορίζοντας τη βούληση και τη δυνατότητα των αναδυόμενων κρατών να βγουν στις διεθνείς αγορές χρέους.

