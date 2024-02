Καταλήψεις σε γραφεία ασφαλιστικών κολοσσών στο Λονδίνο

Διαδηλωτές από την οργάνωση ακτιβιστών Extinction Rebellion έχουν καταλάβει τα γραφεία πολλών μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών.

Έχουν πραγματοποιηθεί διαμαρτυρίες εντός του κτιρίου «Walkie Talkie», στο οποίο βρίσκονται τα γραφεία ασφαλιστικών κολοσσών, όπως της Tokio Marine, καθώς και τα γραφεία στην οδό Leadenhall, όπου λειτουργεί η Probitas, στην οδό Threadneedle, έδρα της Talbot και στην Creechurch Place, όπου δραστηριοποιείται η Travelers.

Οπως μεταδίδει ο Guardian, η Extinction Rebellion λέει ότι θέλει να «συνεργαστεί εποικοδομητικά» με τα αφεντικά των ασφαλιστικών εταιρειών και τους ενθαρρύνει να σταματήσουν να ασφαλίζουν τις εταιρείες που καταστρέφουν το Κλίμα.

🚨 LONDON: OCCUPATIONS ONGOING 🚨



“We are here to engage constructively with insurance bosses about their decision to insure the #fossilfuel crooks wrecking the climate. We're staying until they come down and talk to us"



Inside Talbot part of the @AIGinsurance group.#ActNow pic.twitter.com/Nu3ykUNQ8W — Extinction Rebellion UK 🌍 (@XRebellionUK) February 27, 2024