Νέο μακελειό με πάνω από 100 Παλαιστίνιους νεκρούς στη Γάζα

Ισραηλινά στρατεύματα άνοιξαν πυρ κατά «αρκετών ανθρώπων» μεταξύ του πλήθους που είχε περικυκλώσει φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας αφού ένιωσαν ότι βρίσκονταν υπό απειλή, δήλωσε σήμερα ισραηλινή πηγή ενώ οι υγειονομικές αρχές της Γάζας δήλωσαν ότι πάνω από 100 άνθρωποι που περίμεναν για βοήθεια σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά.

Σε ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, καθώς σπρώχθηκαν και ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να πάρουν ανθρωπιστικές προμήθειες από τα φορτηγά. Δήλωσε ότι το περιστατικό είναι υπό εξέταση.

A massacre has occurred. Israel kill 104 Palestinians who had gathered at a food aid convoy near Gaza hoping for food to ease their starvation. pic.twitter.com/D8NbbNS9r0

Ο αριθμός των νεκρών Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν ενώ περίμεναν για επισιτιστική βοήθεια στην οδό αλ-Ρασίντ στην πόλη της Γάζας αυξήθηκε σε 104, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπ. Υγείας στη Γάζα, ενώ τουλάχιστον 760 άτομα τραυματίστηκαν.

Scenes from Kamal Idwan Hospital following the humanitarian aid massacre at Al Rasheed Street.



Kamal Idwan Hospital was announced out of service yesterday due to the lack of fuel and medical supplies. pic.twitter.com/LBsMsyH9a7