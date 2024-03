Σαρωτικές αυξήσεις φόρων για δισεκατομμυριούχους και εταιρείες ανακοινώνει ο Μπάιντεν

Η κυβέρνηση Μπάιντεν βάζει στο στόχαστρό της τους δισεκατομμυριούχους και τις επιχειρήσεις της Αμερικής με σαρωτικές αυξήσεις φόρων, στο πλαίσιο ενός σχεδίου για τη μείωση του εθνικού χρέους-ρεκόρ των ΗΠΑ και την ενίσχυση του προέδρου στις δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, οι προτάσεις, που αναμένεται να παρουσιαστούν σε ομιλία που θα κάνει σήμερα για την Κατάσταση της Ένωσης (State of the Union) και κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, περιλαμβάνουν αύξηση του ελάχιστου εταιρικού φόρου από 15% σε 21%, καθώς και ελάχιστο φόρο 25% για τους δισεκατομμυριούχους.

Τα σχέδια αποσκοπούν στη μείωση του εθνικού χρέους-ρεκόρ των ΗΠΑ κατά 3 τρισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη δεκαετία. Σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, το χρέος της χώρας είχε φθάσει τα 26,2 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2023.

Οι προτάσεις, οι οποίες είναι απίθανο να περάσουν από το Κογκρέσο αλλά αποσκοπούν στο να διαφοροποιήσουν την προοδευτική ατζέντα του Μπάιντεν από εκείνη του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου του Ντόναλντ Τραμπ, έρχονται καθώς οι περισσότεροι ψηφοφόροι δεν έχουν πειστεί από τις επιδόσεις του προέδρου στην οικονομία.

Το 60% δηλώνει ότι δεν εγκρίνει τους χειρισμούς του Μπάιντεν στην οικονομία, σύμφωνα με δημοσκόπηση των FT-Michigan Ross που διεξήχθη τον περασμένο μήνα, ενώ το 49% δηλώνει ότι είναι σε χειρότερη οικονομική κατάσταση από ό,τι όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2019.

Η ετήσια ομιλία του Μπάιντεν για την Κατάσταση της Ένωσης αποτελεί μια κρίσιμη ευκαιρία για τον 81χρονο πρόεδρο να πείσει τους σκεπτικιστές ψηφοφόρους ότι είναι ικανός να κυβερνήσει για δεύτερη θητεία.

Οι ανησυχίες σχετικά με την αδυναμία του προέδρου ενισχύθηκαν από μια πρόσφατη έκθεση ειδικού συμβούλου που ερευνά τον χειρισμό απόρρητων εγγράφων από τον Μπάιντεν, η οποία περιέγραφε τον πρόεδρο ως έναν «καλοπροαίρετο, ηλικιωμένο άνθρωπο με κακή μνήμη».

Ένας μεγαλοχορηγός των Δημοκρατικών, ο οποίος συνδιοργάνωσε πέρυσι έναν έρανο για τον πρόεδρο, δήλωσε στους Financial Times ότι ο Μπάιντεν θα πρέπει να «αποχωρήσει» και να δώσει τη θέση του στην επόμενη γενιά ηγετών.

«Ανησυχώ ότι δεν πρόκειται να κερδίσει», δήλωσε ο χορηγός. «Η δημοκρατία μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Και εδώ διακυβεύονται πάρα πολλά για τους Δημοκρατικούς».