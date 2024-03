Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Λονδίνο για εκεχειρία στη Γάζα

Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν σήμερα στο Λονδίνο με αίτημα την εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, έπειτα από πέντε και πλέον μήνες ενός καταστροφικού πολέμου μεταξύ του Ισράηλ και του ισλαμιστικού κινήματος της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Με αφετηρία το Hyde Park Corner, στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας, οι διαδηλωτές, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της οργάνωσης "Palestine Solidarity Campaign", προβλέπουν, υπό την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, να ολοκληρώσουν την πορεία τους μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία, όπου έχει στηθεί ένα βήμα για ομιλίες.

Κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες, το πλήθος φώναζε το σύνθημα «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» και ζητούσε να εφαρμοστεί «τώρα» μια κατάπαυση του πυρός, καταγγέλλοντας τους περισσότερους από 30.000 νεκρούς που έχουν προκαλέσει τα ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με τις αρχές της παλαιστινιακής οργάνωσης.

The pro-#Palestine protest jeers the US Embassy in London as it makes its way to the #CeasefireNOW rally. The crowd stretches back from Nine Elms back towards Victoria. pic.twitter.com/VC1q3FdKpH