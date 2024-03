Ευρωπαϊκή Ενωση: Συμφωνία για τα εργασιακά δικαιώματα στις ψηφιακές πλατφόρμες

H συμφωνία για τον καθορισμό του καθεστώτος απασχόλησης των εργαζομένων στην Uber, τη Deliveroo και άλλες ψηφιακές πλατφόρμες έλαβε επαρκή στήριξη από τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Βέλγιο, το οποίο ασκεί αυτό το εξάμηνο την προεδρία της Ε.Ε., είχαν καταλήξει σε συμφωνία τον περασμένο μήνα.

Better working conditions for those delivering your meal at home!



Ministers just approved the compromise text on the Platform Work Directive (#PWD).



This will improve the rights & conditions of more than 28.5 million Europeans working in the #PlatformWork economy.