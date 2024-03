Συντριβή εμπορευματικού στρατιωτικού αεροπλάνου στη Ρωσία

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ένα από τα στρατιωτικά της εμπορευματικά αεροσκάφη Ilyushin Il-76 συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του σήμερα Τρίτη με 15 επιβαίνοντες λόγω πυρκαγιάς σε έναν από τους κινητήρες του.

Οπως μεταδίδει το Reuters, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι η συντριβή έλαβε χώρα στην περιοχή Ιβάνοβο. Ρωσικές διαδικτυακές ειδησεογραφικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν επιζώντες.

Μη επαληθευμένα βίντεο στα ρωσικά δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ένα αεροπλάνο με τον έναν κινητήρα να φλέγεται και να κατευθύνεται προς τα κάτω. Ένα σκούρο σύννεφο καπνού φαίνεται να υψώνεται στον ουρανό καθώς ένα ελικόπτερο κάνει κύκλους.

⚡️Russian Telegram channels reported that an Il-76 plane caught fire and likely crashed over the Russian city of #Ivanovo. pic.twitter.com/hGCYHLKtWT