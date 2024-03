Βουτιά για τις μετοχές της Φενερμπαχτσέ, σκέψεις αποχώρησης από Super Lig

Η ποδοσφαιρική ομάδα της Κωνσταντινούπολης Φενερμπαχτσέ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από το κορυφαίο πρωτάθλημα της χώρας, μετά την επίθεση που δέχθηκε από αντίπαλους οπαδούς στον αγωνιστικό χώρο, σε ένα ακόμα περιστατικό βίας στο χώρου του αθλητισμού στην Τουρκία.

Η ζωντανή κάλυψη του εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής με την Τραμπζονσπόρ έδειξε τουλάχιστον έναν οπαδό να κραδαίνει ένα μαχαίρι πριν επιτεθεί στον Μπράιτ Οσάγι-Σαμουέλ, δεξί εξτρέμ της Φενέρμπαχτσε, καθώς η ομάδα συγκεντρωνόταν για να πανηγυρίσει τη νίκη της με 3-2. Ακολούθησε εισβολή δεκάδων οπαδών που επιτέθηκαν στους παίκτες.

Η Φενέρμπαχτσε θα πραγματοποιήσει έκτακτη γενική συνέλευση στις 2 Απριλίου για να εξετάσει την πρόταση του διοικητικού συμβουλίου για αποχώρηση από τη Super Lig στη γειτονική χώρα, όπως ονομάζεται η κορυφαία κατηγορία ποδοσφαίρου.

Η απόσυρση θα ήταν σημαντικό πλήγμα για τον κάτοχο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων BeIN Sports, θυγατρική εταιρεία μέσων ενημέρωσης της BeIN Media από το Κατάρ, μεταδίδει το Bloomberg, καθώς σχεδόν το ένα τρίτο των περίπου 1,3 εκατομμυρίων συνδρομητών του τηλεοπτικού δικτύου εκτιμάται ότι είναι οπαδοί της Φενερμπαχτσέ.

Στις διαφημίσεις των τηλεοπτικών καναλιών BeIN περιλαμβάνονται εταιρείες που ανήκουν στην Koc Holding AS του προέδρου της Φενέρμπαχτσε Ali Koc, συμπεριλαμβανομένων των Arcelik AS, Ford Otomotiv Sanayi AS και Yapi Kredi Bankasi AS.

Οι μετοχές της Φενερμπαχτσέ υποχώρησαν έως και 4,8% στις 83,6 λίρες στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολη την Τρίτη, μετά από πτώση 6,8% την προηγούμενη ημέρα, ενώ οι μετοχές της Τραμπζονσπόρ αυξήθηκαν έως και 1,3%.

Ο αθλητικός δείκτης του Borsa Istanbul, που περιλαμβάνει τέσσερις μετοχές του χώρου, κατέγραψε πτώση άνω του 12% σε τέσσερις ημέρες.

Statement from FIFA President Gianni Infantino following incidents in Turkey over the weekend:



“The violence witnessed after the Turkish Süper Lig match between Trabzonspor and Fenerbahçe is absolutely unacceptable - on or off the field, it has no place in our sport or society.… pic.twitter.com/Eupss7BBn9