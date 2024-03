Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ δεν μπορεί να δεσμευτεί για την πορεία των επιτοκίων

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να δεσμευτεί σε έναν προκαθορισμένο αριθμό μειώσεων των επιτοκίων ακόμη και μετά την έναρξη της μείωσης του κόστους δανεισμού, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από τα εισερχόμενα στοιχεία, δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ.

Πολλοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους για μια πρώτη μείωση του κόστους δανεισμού από τα σημερινά υψηλά επίπεδα ρεκόρ, πιθανότατα τον Ιούνιο, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται πλέον στο πόσες ακόμη μειώσεις θα ακολουθήσουν.

Όμως η Λαγκάρντ φάνηκε να προσπαθεί να αμβλύνει αυτές τις εικασίες την Τετάρτη, ακόμη και όταν αναγνώρισε ότι τα εισερχόμενα στοιχεία για τους μισθούς και τον πληθωρισμό ήταν ενθαρρυντικά.

H Λαγκάρντ επανέλαβε ότι «όσον αφορά τα δεδομένα που είναι σημαντικά για τις αποφάσεις πολιτικής μας, θα γνωρίζουμε λίγα περισσότερα μέχρι τον Απρίλιο και πολλά περισσότερα μέχρι τον Ιούνιο». Από εκεί και πέρα, η πορεία της νομισματικής πολιτικής είναι ασαφής.

«Οι αποφάσεις μας θα πρέπει να παραμείνουν εξαρτώμενες από τα δεδομένα και από συνεδρίαση σε συνεδρίαση, ανταποκρινόμενοι στις νέες πληροφορίες που έρχονται. Αυτό συνεπάγεται ότι, ακόμη και μετά την πρώτη μείωση των επιτοκίων, δεν μπορούμε να δεσμευτούμε εκ των προτέρων σε μια συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων», δήλωσε σε συνέδριο στη Φρανκφούρτη.

Η Λαγκάρντ διευκρίνισε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να αρχίσει η ΕΚΤ να μειώνει τα επιτόκια: Επιβράδυνση της αύξησης των μισθών, συνεχιζόμενη πτώση του πληθωρισμού και νέες προβλέψεις που επιβεβαιώνουν ότι η αύξηση των τιμών επιστρέφει στον στόχο του 2%.

«Εάν τα στοιχεία αυτά αποκαλύψουν επαρκή βαθμό ευθυγράμμισης μεταξύ της πορείας του υποκείμενου πληθωρισμού και των προβλέψεών μας, και με την προϋπόθεση ότι η μετάδοση παραμένει ισχυρή, θα είμαστε σε θέση να περάσουμε στη φάση ανάσχεσης του κύκλου πολιτικής μας και να καταστήσουμε την πολιτική μας λιγότερο περιοριστική», δήλωσε η Λαγκάρντ.

Barring a big surprise in wage or core inflation data, @lagarde’s speech is likely to form the basis of a Governing Council consensus.

We expect the ECB to cut rates in June, pause in July (although the doves may push harder), and resume cutting at every meeting from September.