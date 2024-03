ΗΠΑ: Καταστρέψαμε drone των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως χθες Τετάρτη κατέστρεψε τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) και τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) των ανταρτών Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε πλοία των ΗΠΑ ή του συνασπισμού», διαβεβαίωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), μέσω X (του πρώην Twitter).

