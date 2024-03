Δυνατό comeback για τα «πακέτα διακοπών»

Πτήσεις, ξενοδοχείο, Μεταφορές και φαγητό με λίγα κλικ: Οι οργανωμένες διακοπές είναι η πιο καυτή τάση του φετινού καλοκαιριού σε όλη την Ευρώπη.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, κάποτε θεωρούνταν μια ξεπερασμένη τάση που απευθυνόταν κυρίως στους baby boomers. Το ταπεινό πακέτο διακοπών έχει κάνει μια απίθανη επιστροφή, αφού σχεδόν εξαλείφθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η ζήτηση για πακέτα all-inclusive αυξάνεται, καθώς οι νεότεροι ταξιδιώτες αναζητούν προσιτές και χωρίς προβλήματα διακοπές.

Η άνοδος των πακέτων διακοπών προβλέπεται να ξεπεράσει το 11% παγκοσμίως φέτος, με τη Δυτική Ευρώπη να προσεγγίζει τα προ της πανδημίας επίπεδα, σύμφωνα με τη Euromonitor International, εταιρεία έρευνας αγοράς. Η βασική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται ήδη εκεί που βρισκόταν το 2019, με τη Γερμανία να μην απέχει πολύ.

"Όλοι νομίζαμε ότι τα πακέτα διακοπών είχαν πεθάνει, λόγω του διαδικτύου που επιτρέπει στους ανθρώπους να φτιάχνουν τα δικά τους πακέτα", δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Lufthansa, Carsten Spohr. "Αλλά μετά τις αναταραχές που προκαλούσε η πανδημία της Covid, οι άνθρωποι θέλουν να έχουν τα πάντα εξασφαλισμένα σε ένα πακέτο".

