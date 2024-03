Ισραήλ προς ΟΗΕ: Τέλος τα κονβόι της UNRWA στη Γάζα

Το Ισραήλ ενημέρωσε τον ΟΗΕ ότι δεν θα εγκρίνει πλέον κανένα κονβόι βοήθειας της UNRWA στη Γάζα

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες δηλώνει ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τον ΟΗΕ ότι δεν θα εγκρίνει πλέον κανένα κονβόι βοήθειας που διοικείται από την UNRWA.

«Αυτό είναι εξωφρενικό και καθιστά σκόπιμη την παρεμπόδιση της σωτήριας βοήθειας κατά τη διάρκεια ενός ανθρωπογενούς λιμού. Αυτοί οι περιορισμοί πρέπει να αρθούν», έγραψε ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστινίους πρόσφυγες (UNRWA), Φιλίπ Λαζαρινί, σε μια ανάρτηση στο Χ.

Προειδοποίησε ότι η κίνηση αυτή θα επιταχύνει τον ερχομό της πείνας στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας και δήλωσε ότι «πολλοί περισσότεροι θα πεθάνουν από πείνα, αφυδάτωση».

Ο λιμός είναι πιθανό να εμφανιστεί μέχρι τον Μάιο στη βόρεια Γάζα και θα μπορούσε να εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον θύλακα μέχρι τον Ιούλιο, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο παγκόσμιος παρατηρητής της πείνας, γνωστός ως Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC).

Η IPC ανέφερε ότι το 70% των ανθρώπων σε τμήματα της βόρειας Γάζας υποφέρουν από το πιο σοβαρό επίπεδο έλλειψης τροφίμων, υπερτριπλάσιο του ορίου του 20% για να θεωρηθεί λιμός. Συνολικά, 1,1 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι στη Γάζα, περίπου ο μισός πληθυσμός, αντιμετώπιζαν «καταστροφικές» ελλείψεις τροφίμων.

