ΟΗΕ: Με αποχή ΗΠΑ πέρασε το ψήφισμα για εκεχειρία στη Γάζα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πέρασε ψήφισμα που ζητά «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Γάζα, καθώς οι ΗΠΑ άλλαξαν θέση απέχοντας από την ψηφοφορία. Το κείμενο απαιτεί επίσης την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών απαίτησε σήμερα (25/3) την άμεση κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και των μαχητών της Χαμάς και την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων μετά την αποχή των Ηνωμένων Πολιτειών από την ψηφοφορία. Το Ισραήλ λέει ότι η Χαμάς πήρε 253 ομήρους κατά τη διάρκεια της επίθεσής της στις 7 Οκτωβρίου.

Τα υπόλοιπα 14 μέλη του Συμβουλίου τάχθηκαν υπέρ του ψηφίσματος, το οποίο προτάθηκε από τα 10 εκλεγμένα μέλη του σώματος.

The Security Council just approved a long-awaited resolution on Gaza, demanding an immediate ceasefire, and the immediate and unconditional release of all hostages.



This resolution must be implemented. Failure would be unforgivable.