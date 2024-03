ΗΠΑ: Στο 2,5% ενισχύθηκε ο πληθωρισμός (PCE) τον Φεβρουάριο

Οι τιμές στις ΗΠΑ αυξήθηκαν απότομα και πάλι τον Φεβρουάριο, ενισχύοντας την άποψη ότι ο πληθωρισμός ενδέχεται να μην επιβραδυνθεί το 2024 όσο αναμενόταν. Ο βασικός δείκτης PCE αυξήθηκε κατά 0,3% τον περασμένο μήνα, ανακοίνωσε σήμερα Μεγάλη Παρασκευή το υπουργείο Εμπορίου. Πρόκειται για ποσοστό χαμηλότερο από την πρόβλεψη 0,4% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal. Ο ετήσιος ρυθμός αυξήθηκε στο 2,5% τον Φεβρουάριο, έναντι 2,4% τον προηγούμενο μήνα και σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των τροφίμων και της ενέργειας, ο λεγόμενος δομικός δείκτης τιμών PCE πραγματοποίησε άνοδο 2,8% σε ετήσια βάση από 2,9% τον προηγούμενο μήνα και άνοδο 0,3% σε μηνιαία βάση, ποσοστό χαμηλότερο από το 0,4% του προηγούμενου μήνα.

