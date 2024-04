Κωνσταντινούπολη: Μεγάλη πυρκαγιά με νεκρούς και τραυματίες

Πυρκαγιά ξέσπασε στο ισόγειο 16ώροφου κτιρίου που χρησιμοποιείται ως νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, στην περιοχή Γκαϊρέτεπε της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξαιτίας της πυρκαγιάς έχασαν τη ζωή τους 15 άτομα και άλλα 8 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα 7 σοβαρά.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 13:00. Σύμφωνα με μαρτυρίες, προκλήθηκε έπειτα από έκρηξη κοντά στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου και τα 23 άτομα που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο κτίριο εγκλωβίστηκαν.



Το νυχτερινό κέντρο ήταν κλειστό λόγω του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανιού.

