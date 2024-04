Σεισμός-Ταϊβάν: 9 νεκροί, πάνω από 1.000 τραυματίες

Έξι εργάτες, που είχαν παγιδευτεί σε λατομείο μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε χθες, Τετάρτη, την Ταϊβάν, είναι μεταξύ των δεκάδων ανθρώπων που διασώθηκαν σήμερα, με τις αρχές να εξακολουθούν να αναζητούν δεκάδες άλλους που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ορεινή περιοχή του νησιού, ανακοίνωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1.050 έχουν τραυματιστεί από τον σεισμό των 7,4 βαθμών που σημειώθηκε χθες, τον ισχυρότερο που έχει καταγραφεί στην Ταϊβάν εδώ και 25 χρόνια. Περίπου 52 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Επίσης χθες εντοπίστηκαν 24 από τους σχεδόν 50 εργαζόμενους σε ξενοδοχείο οι οποίοι κατευθύνονταν προς το Taroko National Park. Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι η ομάδα είχε παγιδευτεί σε έναν αυτοκινητόδρομο που περνά πάνω από φαράγγι και ο οποίος συνδέει την πόλη Χουάλιεν με τις δυτικές ακτές της Ταϊβάν.

This is not a video game but it's a video of horrific earthquake in Taiwan where people hit by 7.5 magnitude of shocking earthquake.#Tsunami #Taiwan #earthquake #Japan pic.twitter.com/o8fVjyrLAu