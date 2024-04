Νετανιάχου: Είμαστε ένα βήμα πριν τη νίκη απέναντι στη Χαμάς

«Δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός χωρίς την επιστροφή των ομήρων», προειδοποίησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, λίγες ώρες μετά το ανακοινωθέν του ισραηλινού στρατού ότι αποσύρονται σχεδόν όλες οι χερσαίες δυνάμειςαπό το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Παράλληλα, το Τελ Αβίβ ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία που επαναλαμβάνονται στην Αίγυπτο.

O Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε δηλώσεις στην έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου τονίζοντας ότι παρά την αυξανόμενη πίεση από τη διεθνή κοινότητα, το Ισραήλ δεν θα ενδώσει στις «ακραίες» αξιώσεις της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.

Επιπλέον, διαβεβαίωσε πως το Ισραήλ είναι «ένα βήμα από τη νίκη» στον πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Γάζα.

«Βρισκόμαστε ένα βήμα από τη νίκη. Όμως, το τίμημα που πρέπει να καταβληθεί είναι οδυνηρό και σπαρακτικό», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργό.

Ο ισραηλινός στρατός αποσύρει όλα τα χερσαία στρατεύματά του από το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με εξαίρεση μία ταξιαρχία, έγινε σήμερα γνωστό από εκπρόσωπο τύπου του στρατού.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προς το παρόν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

