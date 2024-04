Χτύπημα 1 δισ. στην HSBC από την πώληση της μονάδας στην Αργεντινή

Η HSBC συμφώνησε να πουλήσει τη μονάδα της στην Αργεντινή στην Grupo Financiero Galicia έναντι 550 εκατ. δολαρίων, μια κίνηση που θα προκαλέσει ζημία 1 δισ. δολαρίων στα κέρδη της για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο Noel Quinn, διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε σε δήλωσή του την Τρίτη ότι η πώληση "μας επιτρέπει να εστιάσουμε τους πόρους μας σε ευκαιρίες υψηλότερης αξίας σε όλο το διεθνές μας δίκτυο".

Η πώληση θα αναγκάσει επίσης την τράπεζα να αναγνωρίσει 4,9 δισ. δολάρια σε ιστορικές απώλειες αποθεματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών όταν κλείσει η συμφωνία, δήλωσε η HSBC. Οι ζημίες αυτές αυξήθηκαν κατά 1,8 δισ. δολάρια το 2023 λόγω της υποτίμησης του πέσο της Αργεντινής.

