Από ρεκόρ σε ρεκόρ ο χρυσός

Νέο ιστορικό ρεκόρ χτυπάει ο χρυσός, ο οποίος θεωρείται παραδοσιακά ως ασφαλές καταφύγιο σε δύσκολους καιρούς και ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού. Με άνοδο 1%, σκαρφαλώνει στα 2.374 δολάρια ανά ουγγιά.

Οπως μεταδίδει ο Guardian, οι αναλυτές λένε ότι ο χρυσός έχει ενισχυθεί από τις γεωπολιτικές εντάσεις, με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή να ενθαρρύνει ορισμένους επενδυτές να τοποθετήσουν χρήματα σε ράβδους.

Ορισμένες κεντρικές τράπεζες έχουν επίσης αυξήσει τα αποθέματά τους σε χρυσό, με την κεντρική τράπεζα της Κίνας να αγοράζει χρυσό για τα αποθέματά της για 17ο συνεχόμενο μήνα τον Μάρτιο.

