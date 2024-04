Πυροδοτούνται ξανά συζητήσεις για πτώση του ευρώ στο 1 προς 1 με το δολάριο

Επανέρχεται η συζήτηση για το ευρώ και την ισοτιμία του με το δολάριο, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας φαίνονται έτοιμοι να προχωρήσουν σε περισσότερες μειώσεις επιτοκίων φέτος από ό,τι οι συνάδελφοί τους στις ΗΠΑ.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι τράπεζες, μεταξύ των οποίων η Bank of America και η γερμανική LBBW, εξετάζουν διάφορους κινδύνους και προειδοποιούν για μελλοντική αδυναμία του ευρώ, εάν επαληθευτούν τα στοιχήματα σχετικά με τον διαφορετικό ρυθμό μείωσης των επιτοκίων της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Ο Geoffrey Yu, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής της Bank of New York Mellon, λέει ότι το ευρώ θα μπορούσε να αγγίξει την ισοτιμία με το δολάριο φέτος και δεν αποκλείει μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ την Πέμπτη.

Προς το παρόν, κανένας από τους στρατηγικούς αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg δεν έχει ως βασικό σενάριο την πρόβλεψη «ένα προς ένα», η οποία θα απαιτούσε μια διολίσθηση περίπου 8% στα επίπεδα που είδαμε για τελευταία φορά στα βάθη του ενεργειακού πανικού της Ευρώπης, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αλλά λίγοι είναι διατεθειμένοι να αγνοήσουν την πιθανότητα μιας τέτοιας πτώσης -ειδικά όταν μια πιθανή προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να σημάνει φοροελαφρύνσεις που προκαλούν πληθωρισμό και εμπορικά εμπόδια.